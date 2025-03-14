https://1prime.ru/20250314/ssha-855779575.html

США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ

США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ - 14.03.2025, ПРАЙМ

США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ

США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:51+0300

2025-03-14T09:51+0300

2025-03-14T09:51+0300

политика

общество

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться принять жителей сектора Газа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "США "вели с Сомалилендом тихое обсуждение ряда сфер, в которых они могли бы оказаться полезными для США, в обмен на признание". Возможность признания со стороны США могла бы побудить (главу Сомалиленда Абдирахмана Мохаммеда - ред.) Абдуллахи отказаться от солидарности в территориальном вопросе с палестинцами", - говорится в сообщении агентства. При этом чиновник с территории непризнанной республики сообщил Ассошиэйтед Пресс, что его "правительство" не участвует в каких-либо обсуждениях, касающихся приема палестинцев. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. Позднее Трамп заявил, что делает "последнее предупреждение" ХАМАС. Он призвал движение немедленно передать Израилю всех заложников и покинуть сектор Газа, пообещав, что иначе жители палестинского анклава погибнут.

https://1prime.ru/20240110/842762336.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша