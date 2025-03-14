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США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ
США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ - 14.03.2025, ПРАЙМ
США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ
США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:51+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться принять жителей сектора Газа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "США "вели с Сомалилендом тихое обсуждение ряда сфер, в которых они могли бы оказаться полезными для США, в обмен на признание". Возможность признания со стороны США могла бы побудить (главу Сомалиленда Абдирахмана Мохаммеда - ред.) Абдуллахи отказаться от солидарности в территориальном вопросе с палестинцами", - говорится в сообщении агентства. При этом чиновник с территории непризнанной республики сообщил Ассошиэйтед Пресс, что его "правительство" не участвует в каких-либо обсуждениях, касающихся приема палестинцев. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. Позднее Трамп заявил, что делает "последнее предупреждение" ХАМАС. Он призвал движение немедленно передать Израилю всех заложников и покинуть сектор Газа, пообещав, что иначе жители палестинского анклава погибнут.
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общество , сша
США обсуждают условия признания Сомалиленда, пишут СМИ
AP: США обсудят с властями Сомалиленда, что они могут предложить в обмен на признание
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться принять жителей сектора Газа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
"США "вели с Сомалилендом тихое обсуждение ряда сфер, в которых они могли бы оказаться полезными для США, в обмен на признание". Возможность признания со стороны США могла бы побудить (главу Сомалиленда Абдирахмана Мохаммеда - ред.) Абдуллахи отказаться от солидарности в территориальном вопросе с палестинцами", - говорится в сообщении агентства.
При этом чиновник с территории непризнанной республики сообщил Ассошиэйтед Пресс, что его "правительство" не участвует в каких-либо обсуждениях, касающихся приема палестинцев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Позднее Трамп заявил, что делает "последнее предупреждение" ХАМАС. Он призвал движение немедленно передать Израилю всех заложников и покинуть сектор Газа, пообещав, что иначе жители палестинского анклава погибнут.
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