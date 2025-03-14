Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/ssha-855790557.html
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе
США при втором сроке президента Дональда Трампа превратились для своих ближайших союзников в источник мигрени, считает автор статьи в газете Washington Post Ли... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:38+0300
2025-03-14T13:39+0300
политика
сша
дональд трамп
washington post
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США при втором сроке президента Дональда Трампа превратились для своих ближайших союзников в источник мигрени, считает автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер. "При Трампе США истекают кровью, теряя мягкую силу... Из-за границы видно, как Соединенные Штаты стремительно превращаются в то, что покойный госсекретарь Мадлен Олбрайт однажды назвала "международной мигренью". Тот факт, что она говорила о Пакистане, который тогда был рассадником терроризма, не умаляет того, что Вашингтон сейчас все больше рассматривается своими ближайшими союзниками как источник вероломства, угрозы и злого умысла", - пишет Хокстедер. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвав действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что на пошлины Соединенных Штатов на 28 миллиардов долларов ЕС ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://1prime.ru/20250313/tramp-855768975.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, washington post, общество
Политика, США, Дональд Трамп, Washington Post, Общество
13:38 14.03.2025 (обновлено: 13:39 14.03.2025)
 
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе

WP: США при Трампе стали источником мигрени для своих ближайших союзников

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США при втором сроке президента Дональда Трампа превратились для своих ближайших союзников в источник мигрени, считает автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер.
"При Трампе США истекают кровью, теряя мягкую силу... Из-за границы видно, как Соединенные Штаты стремительно превращаются в то, что покойный госсекретарь Мадлен Олбрайт однажды назвала "международной мигренью". Тот факт, что она говорила о Пакистане, который тогда был рассадником терроризма, не умаляет того, что Вашингтон сейчас все больше рассматривается своими ближайшими союзниками как источник вероломства, угрозы и злого умысла", - пишет Хокстедер.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвав действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что на пошлины Соединенных Штатов на 28 миллиардов долларов ЕС ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп
Вчера, 21:06
 
ПолитикаСШАДональд ТрампWashington PostОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала