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"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе
США при втором сроке президента Дональда Трампа превратились для своих ближайших союзников в источник мигрени, считает автор статьи в газете Washington Post Ли... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:38+0300
2025-03-14T13:38+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США при втором сроке президента Дональда Трампа превратились для своих ближайших союзников в источник мигрени, считает автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер. "При Трампе США истекают кровью, теряя мягкую силу... Из-за границы видно, как Соединенные Штаты стремительно превращаются в то, что покойный госсекретарь Мадлен Олбрайт однажды назвала "международной мигренью". Тот факт, что она говорила о Пакистане, который тогда был рассадником терроризма, не умаляет того, что Вашингтон сейчас все больше рассматривается своими ближайшими союзниками как источник вероломства, угрозы и злого умысла", - пишет Хокстедер. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвав действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что на пошлины Соединенных Штатов на 28 миллиардов долларов ЕС ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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Политика, США, Дональд Трамп, Washington Post, Общество
"Источник мигрени". СМИ резко высказались о положении США при Трампе
WP: США при Трампе стали источником мигрени для своих ближайших союзников
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
США при втором сроке президента Дональда Трампа превратились для своих ближайших союзников в источник мигрени, считает
автор статьи в газете Washington Post Ли Хокстедер.
"При Трампе США истекают кровью, теряя мягкую силу... Из-за границы видно, как Соединенные Штаты стремительно превращаются в то, что покойный госсекретарь Мадлен Олбрайт однажды назвала "международной мигренью". Тот факт, что она говорила о Пакистане, который тогда был рассадником терроризма, не умаляет того, что Вашингтон сейчас все больше рассматривается своими ближайшими союзниками как источник вероломства, угрозы и злого умысла", - пишет Хокстедер.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвав действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что на пошлины Соединенных Штатов на 28 миллиардов долларов ЕС ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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