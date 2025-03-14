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Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей
Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей - 14.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей
Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T02:41+0300
2025-03-14T02:41+0300
2025-03-14T02:41+0300
экономика
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Как стало известно агентству, пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
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Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей
Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Как стало известно агентству, пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.