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Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей

Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей - 14.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость участия в ПМЭФ в 2025 году составит 990 тысяч рублей

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T02:41+0300

2025-03-14T02:41+0300

2025-03-14T02:41+0300

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году составляет 990 тысяч рублей, с 17 марта она возрастет до 1,2 миллиона рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Как стало известно агентству, пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, обойдется в 2025 году в 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, далее стоимость возрастет до 1,2 миллиона рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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