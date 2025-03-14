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Суд взыскал неустойку с "дочки" Siemens в пользу "Уральских локомотивов"

Суд взыскал неустойку с "дочки" Siemens в пользу "Уральских локомотивов" - 14.03.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал неустойку с "дочки" Siemens в пользу "Уральских локомотивов"

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с ООО "Сименс мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, в пользу ООО "Уральские локомотивы",... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T10:32+0300

2025-03-14T10:32+0300

2025-03-14T10:32+0300

бизнес

россия

siemens

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области взыскал с ООО "Сименс мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, в пользу ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", более 457 миллионов рублей неустойки, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Это дело было возбуждено в феврале 2024 года по иску "Сименс мобильности", потребовавшей взыскать с "Уральских локомотивов" более 1 миллиарда рублей задолженности по договору от 6 августа 2018 года на поставку и гарантийное обслуживание комплектов оборудования для грузовых электровозов 2ЭС7 "Черный гранит". В апреле "Уральские локомотивы" заявили встречный иск, в котором потребовали признать незаконным односторонний отказ "дочки" Siemens от договора, попросили суд обязать ее исполнить договор и взыскать более 1,5 миллиардов рублей неустойки за просрочку поставок. В итоге суд частично удовлетворил первоначальный иск, взыскав с "Уральских локомотивов" в пользу "Сименс мобильности" около 768 миллионов рублей основного долга и около 311 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с продолжением их начисления по дату фактического исполнения решения. Одновременно суд удовлетворил и встречный иск, признав отказ "дочки" Siemens от договора незаконным, обязав ее исполнить обязательства и взыскав с нее более 1,5 миллиарда рублей неустойки за просрочку поставки с продолжением начисления штрафных санкций по дату исполнения решения. Суд произвел процессуальный зачет денежных требований, и в итоге "Сименс мобильность" должна выплатить "Уральским локомотивам" более 457 миллионов рублей. Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.

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бизнес, россия, siemens