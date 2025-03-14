https://1prime.ru/20250314/tramp-855808135.html
Трамп анонсировал новости о прекращении огня на Украине
Трамп анонсировал новости о прекращении огня на Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал новости о прекращении огня на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T22:53+0300
2025-03-14T22:53+0300
2025-03-14T23:11+0300
политика
дональд трамп
урегулирование
украина
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине. "Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", - сообщил он в интервью телеканалу FOX26.
https://1prime.ru/20250313/tramp-855769729.html
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дональд трамп, урегулирование, украина
Политика, Дональд Трамп, урегулирование, УКРАИНА
Трамп анонсировал новости о прекращении огня на Украине
Трамп: в понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине.
"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", - сообщил он в интервью телеканалу FOX26.
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы