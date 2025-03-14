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Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным

Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным - 14.03.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо, но... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T23:07+0300

2025-03-14T23:07+0300

2025-03-14T23:41+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

обсуждение

украина

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо, но ситуация очень сложная. "Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная", - сообщил он в интервью телеканалу FOX26, комментируя переговоры с российским лидером по прекращению огня на Украине. Американский лидер признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.При этом он отметил, что в пятницу США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной, добавив, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело"."У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной. Они (Украина - прим. ред.) согласились на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией. И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.Американский президент добавил, что Вашингтон стремится достичь режима прекращения огня с Россией, проводя "очень хорошие разговоры" с Москвой и получая "очень хорошие отклики".

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дональд трамп, владимир путин, обсуждение, украина