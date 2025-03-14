https://1prime.ru/20250314/tramp-855808379.html
Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным
Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным - 14.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо, но... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:07+0300
2025-03-14T23:07+0300
2025-03-14T23:41+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
обсуждение
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо, но ситуация очень сложная. "Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная", - сообщил он в интервью телеканалу FOX26, комментируя переговоры с российским лидером по прекращению огня на Украине. Американский лидер признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.При этом он отметил, что в пятницу США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной, добавив, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело"."У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной. Они (Украина - прим. ред.) согласились на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией. И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.Американский президент добавил, что Вашингтон стремится достичь режима прекращения огня с Россией, проводя "очень хорошие разговоры" с Москвой и получая "очень хорошие отклики".
https://1prime.ru/20250314/putin-855805080.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, обсуждение, украина
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, обсуждение, УКРАИНА
Трамп рассказал о деталях обсуждения украинской проблемы с Путиным
Трамп: обсуждения с Путиным по конфликту на Украине идут хорошо
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо, но ситуация очень сложная.
"Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная", - сообщил он в интервью телеканалу FOX26, комментируя переговоры с российским лидером по прекращению огня на Украине.
Американский лидер признал, что его предвыборные заявления о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.
При этом он отметил, что в пятницу США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной, добавив, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело".
Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области
"У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной. Они (Украина - прим. ред.) согласились на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией. И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.
Американский президент добавил, что Вашингтон стремится достичь режима прекращения огня с Россией, проводя "очень хорошие разговоры" с Москвой и получая "очень хорошие отклики".