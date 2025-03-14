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Две трети россиян стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн

Две трети россиян стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн - 14.03.2025, ПРАЙМ

Две трети россиян стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн

Две трети россиян за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн; при этом большинство пользователей отдают предпочтение... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T06:25+0300

2025-03-14T06:25+0300

2025-03-14T06:25+0300

бизнес

общество

россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Две трети россиян за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн; при этом большинство пользователей отдают предпочтение маркетплейсам, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти две трети респондентов (62%) за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн. Такую же тенденцию 79% опрошенных замечают в своем окружении. В 8 из 10 случаев россияне для таких покупок выбирают интернет-шопинг: 23% идут в онлайн за любой одеждой или обувью, еще 56% - за определенными моделями", - сказано в исследовании, результаты которого основаны на опросе более 1000 человек. "Из площадок чаще всего выбирают маркетплейсы, так ответили 83% респондентов. Кроме того, четверть опрошенных подписываются на понравившиеся магазины там, чтобы следить за обновлениями", - отмечают авторы исследования. Повседневная и домашняя одежда, аксессуары и обувь - самые частые товары для заказа онлайн. При выборе таких товаров в интернет-магазинах 65% пользователей читают отзывы, а 55% смотрят фотографии предыдущих покупателей. Более 40% покупателей сверяются с размерной сеткой, а каждый десятый - изучает бренд. Более 70% участников исследования отметили, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда. А каждый третий предпочтет купить вещь онлайн, если у бренда одна и та же модель представлена и в интернете, и в магазине. "В онлайн-среде, где компании соседствует с множеством конкурентов, особенно важно работать с узнаваемостью бренда и лояльностью клиентов. В фэшн-сегменте это еще более актуально, так как возвращаемость покупателей играет ключевую роль успеха такого бизнеса", - прокомментировал арт-директор креативного агентства CreativePeople Артем Лукичев. "В подобных условиях важно искать инструменты, которые будут транслировать определенный образ бренда и впоследствии аккумулировать нужную аудиторию вокруг него. В настоящий момент это кастомизированные витрины на маркетплейсах, страницы в социальных сетях и сайты. С помощью них можно транслировать аудитории фирменный стиль бренда, показать дополнительную ценность продукта через его преимущества", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия