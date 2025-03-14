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ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России
ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:03+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора. "Диапазон прироста средств юрлиц незначительно скорректирован вниз, до 5-10%. Ожидаем, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность банков", - отмечается "Обзоре банковского сектора" за четвертый квартал. Как указано в диаграмме, предыдущий прогноз ЦБ по росту средств юрлиц в банках в 2025 году был на уровне 6-11%.
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банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России
ЦБ: прогноз по росту средств юрлиц в банках РФ в 2025 году снизился до 5-10%
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора.
"Диапазон прироста средств юрлиц незначительно скорректирован вниз, до 5-10%. Ожидаем, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность банков", - отмечается "Обзоре банковского сектора" за четвертый квартал.
Как указано в диаграмме, предыдущий прогноз ЦБ по росту средств юрлиц в банках в 2025 году был на уровне 6-11%.
ЦБ понизил прогноз по росту средств физлиц в банках России