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ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России

ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России - 14.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России

ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора. | 14.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора. "Диапазон прироста средств юрлиц незначительно скорректирован вниз, до 5-10%. Ожидаем, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность банков", - отмечается "Обзоре банковского сектора" за четвертый квартал. Как указано в диаграмме, предыдущий прогноз ЦБ по росту средств юрлиц в банках в 2025 году был на уровне 6-11%.

https://1prime.ru/20250314/bank-855782558.html

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