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ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России - 14.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России
ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:03+0300
2025-03-14T11:03+0300
банк россии
банки
финансы
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора. "Диапазон прироста средств юрлиц незначительно скорректирован вниз, до 5-10%. Ожидаем, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность банков", - отмечается "Обзоре банковского сектора" за четвертый квартал. Как указано в диаграмме, предыдущий прогноз ЦБ по росту средств юрлиц в банках в 2025 году был на уровне 6-11%.
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банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
11:03 14.03.2025
 
ЦБ понизил прогноз по росту средств юрлиц в банках России

ЦБ: прогноз по росту средств юрлиц в банках РФ в 2025 году снизился до 5-10%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЦБ понизил ожидания по росту средств юрлиц в российских банках в 2025 году до 5-10% с 6-11%, следует из обзора банковского сектора.
"Диапазон прироста средств юрлиц незначительно скорректирован вниз, до 5-10%. Ожидаем, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность банков", - отмечается "Обзоре банковского сектора" за четвертый квартал.
Как указано в диаграмме, предыдущий прогноз ЦБ по росту средств юрлиц в банках в 2025 году был на уровне 6-11%.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
ЦБ понизил прогноз по росту средств физлиц в банках России
11:02
 
Банк РоссииБанкиФинансы
 
 
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