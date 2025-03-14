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Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп
Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп - 14.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник Стив... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:13+0300
2025-03-14T18:17+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву. Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве. "Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.
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владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
18:13 14.03.2025 (обновлено: 18:17 14.03.2025)
 
Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп

Белый дом уточнил, что с Путиным говорил не Трамп, а советник Уиткофф

© Фото : Official White House Photo by Erin ScottБелый дом США, украшенный к Хэллоуину
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву.
Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле
12:48
"Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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