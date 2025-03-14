https://1prime.ru/20250314/uitkoff-855801676.html

Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп

Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп - 14.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник Стив... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:13+0300

2025-03-14T18:13+0300

2025-03-14T18:17+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву. Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве. "Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.

https://1prime.ru/20250314/putin-855788698.html

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владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф