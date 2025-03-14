https://1prime.ru/20250314/ukraina-855789644.html

В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения

В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения - 14.03.2025, ПРАЙМ

В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:14+0300

2025-03-14T13:14+0300

2025-03-14T13:14+0300

политика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае заключения временного перемирия."Тридцатидневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - сказал он в интервью итальянской газете Repubblica. По словам Подоляка, для обеспечения перемирия потребуются переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут обнаружить нарушения и обеспечить разъединение сторон. "В нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании. Тридцатидневное прекращение огня не разблокирует выборы. Если же, с другой стороны, переговоры начнутся при стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, тогда это будет возможно", - сказал Подоляк.

https://1prime.ru/20250314/putin-855788698.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина