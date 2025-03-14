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В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения
В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения - 14.03.2025, ПРАЙМ
В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:14+0300
2025-03-14T13:14+0300
2025-03-14T13:14+0300
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РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае заключения временного перемирия."Тридцатидневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - сказал он в интервью итальянской газете Repubblica. По словам Подоляка, для обеспечения перемирия потребуются переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут обнаружить нарушения и обеспечить разъединение сторон. "В нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании. Тридцатидневное прекращение огня не разблокирует выборы. Если же, с другой стороны, переговоры начнутся при стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, тогда это будет возможно", - сказал Подоляк.
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украина
В офисе Зеленского высказались об отмене военного положения
Подоляк: Украина не будет отменять военное положение на время перемирия
РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, украинские власти не будут отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае заключения временного перемирия.
"Тридцатидневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - сказал он в интервью итальянской газете Repubblica.
По словам Подоляка, для обеспечения перемирия потребуются переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут обнаружить нарушения и обеспечить разъединение сторон.
"В нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании. Тридцатидневное прекращение огня не разблокирует выборы. Если же, с другой стороны, переговоры начнутся при стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, тогда это будет возможно", - сказал Подоляк.
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