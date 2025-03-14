https://1prime.ru/20250314/ukraina-855790438.html

МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия

МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия - 14.03.2025, ПРАЙМ

МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:36+0300

2025-03-14T13:36+0300

2025-03-14T13:36+0300

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия."Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - приводит слова Сибиги агентство УНИАН. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

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общество , украина, россия