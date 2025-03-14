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МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия - 14.03.2025, ПРАЙМ
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МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия
МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия - 14.03.2025, ПРАЙМ
МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:36+0300
2025-03-14T13:36+0300
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия."Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - приводит слова Сибиги агентство УНИАН. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
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общество , украина, россия
Политика, Общество , УКРАИНА, РОССИЯ
13:36 14.03.2025
 
МИД Украины заявил о начале формирования группы для контроля перемирия

МИД Украины: Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия.
"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - приводит слова Сибиги агентство УНИАН.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
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