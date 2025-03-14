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"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины
"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины
Украина стала для Соединенных Штатов разменной монетой в торге с Россией, и Вашингтон готов отступиться от нее, но только в обмен на уступки со стороны... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:11+0300
2025-03-14T15:12+0300
политика
сша
украина
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина стала для Соединенных Штатов разменной монетой в торге с Россией, и Вашингтон готов отступиться от нее, но только в обмен на уступки со стороны Российской Федерации в других регионах мира. Такое мнение в интервью YouTube-каналу эстонского кинодокументалиста Олега Беседина высказал известный российский политолог Ростислав Ищенко.По его мнению, в настоящее время президент США Дональд Трамп стремится набрать на украинском вопросе очки для будущих торгов с Российской Федерацией. Ведь у Вашингтона и Москвы существует масса других противоречий, подчеркивает политолог. И эти проблемы надо решать, и по их поводу тоже надо вести переговоры, - отмечает эксперт. - И никогда никакая бумажка, никакая Украина не помешает в таких переговорах".А Украина, как считает Ищенко, не более чем разменная монета, за отказ от которой Соединенные Штаты намерены получить уступки от Российской Федерации в других регионах мира."Украина — это то, что можно положить на стол, и сказать: "Да, нам это не очень надо, мы готовы от Украины отказаться, - отмечает политолог. - Это не Мексика, это рядом с Россией. Поэтому, чтобы мы от этого отказались, надо за это дорого заплатить в другом регионе мира".
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сша, украина, россия
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ
15:11 14.03.2025 (обновлено: 15:12 14.03.2025)
 
"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины

Ищенко: США могут продать Украину России за уступки в других регионах мира

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина стала для Соединенных Штатов разменной монетой в торге с Россией, и Вашингтон готов отступиться от нее, но только в обмен на уступки со стороны Российской Федерации в других регионах мира. Такое мнение в интервью YouTube-каналу эстонского кинодокументалиста Олега Беседина высказал известный российский политолог Ростислав Ищенко.
По его мнению, в настоящее время президент США Дональд Трамп стремится набрать на украинском вопросе очки для будущих торгов с Российской Федерацией. Ведь у Вашингтона и Москвы существует масса других противоречий, подчеркивает политолог.
И эти проблемы надо решать, и по их поводу тоже надо вести переговоры, - отмечает эксперт. - И никогда никакая бумажка, никакая Украина не помешает в таких переговорах".
А Украина, как считает Ищенко, не более чем разменная монета, за отказ от которой Соединенные Штаты намерены получить уступки от Российской Федерации в других регионах мира.
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"Украина — это то, что можно положить на стол, и сказать: "Да, нам это не очень надо, мы готовы от Украины отказаться, - отмечает политолог. - Это не Мексика, это рядом с Россией. Поэтому, чтобы мы от этого отказались, надо за это дорого заплатить в другом регионе мира".
 
ПолитикаСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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