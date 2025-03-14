https://1prime.ru/20250314/ukraina-855794528.html

"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины

"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Надо дорого заплатить". Раскрыто, что потребуют США за отказ от Украины

Украина стала для Соединенных Штатов разменной монетой в торге с Россией, и Вашингтон готов отступиться от нее, но только в обмен на уступки со стороны... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:11+0300

2025-03-14T15:11+0300

2025-03-14T15:12+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина стала для Соединенных Штатов разменной монетой в торге с Россией, и Вашингтон готов отступиться от нее, но только в обмен на уступки со стороны Российской Федерации в других регионах мира. Такое мнение в интервью YouTube-каналу эстонского кинодокументалиста Олега Беседина высказал известный российский политолог Ростислав Ищенко.По его мнению, в настоящее время президент США Дональд Трамп стремится набрать на украинском вопросе очки для будущих торгов с Российской Федерацией. Ведь у Вашингтона и Москвы существует масса других противоречий, подчеркивает политолог. И эти проблемы надо решать, и по их поводу тоже надо вести переговоры, - отмечает эксперт. - И никогда никакая бумажка, никакая Украина не помешает в таких переговорах".А Украина, как считает Ищенко, не более чем разменная монета, за отказ от которой Соединенные Штаты намерены получить уступки от Российской Федерации в других регионах мира."Украина — это то, что можно положить на стол, и сказать: "Да, нам это не очень надо, мы готовы от Украины отказаться, - отмечает политолог. - Это не Мексика, это рядом с Россией. Поэтому, чтобы мы от этого отказались, надо за это дорого заплатить в другом регионе мира".

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