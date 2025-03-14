Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/ukraina-855804725.html
Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине
Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине
Президент США Дональд Трамп определит следующие шаги Вашингтона в вопросе украинского урегулирования в выходные, получив от побывавшего в Москве спецпосланника... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T19:43+0300
2025-03-14T19:43+0300
политика
марк рубио
сша
решение
конфликт
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп определит следующие шаги Вашингтона в вопросе украинского урегулирования в выходные, получив от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа подробную информацию о контактах с руководством РФ, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Он (Уиткофф - ред.) возвращается, скоро он вернется, надеюсь, мы в эти выходные изучим позицию России ближе, и президент (Трамп - ред.) затем определит следующие шаги", - сказал Рубио на пресс-конференции в Канаде. Трансляцию вели американские телеканалы. Рубио назвал состоявшуюся в Москве встречу Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным продуктивной и позитивной. Трамп вечером в пятницу, согласно опубликованному ранее графику, отбывает во Флодиру, где обычно проводит выходные. Зачастую его сопровождают члены кабинета.
https://1prime.ru/20250312/sanktsii-855708833.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рубио, сша, решение, конфликт, украина
Политика, Марк Рубио, США, решение, конфликт, УКРАИНА
19:43 14.03.2025
 
Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине

Рубио: США выработают решение по конфликту на Украине в ближайшие выходные

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп определит следующие шаги Вашингтона в вопросе украинского урегулирования в выходные, получив от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа подробную информацию о контактах с руководством РФ, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Он (Уиткофф - ред.) возвращается, скоро он вернется, надеюсь, мы в эти выходные изучим позицию России ближе, и президент (Трамп - ред.) затем определит следующие шаги", - сказал Рубио на пресс-конференции в Канаде. Трансляцию вели американские телеканалы.
Рубио назвал состоявшуюся в Москве встречу Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным продуктивной и позитивной.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций
12 марта, 15:34
Трамп вечером в пятницу, согласно опубликованному ранее графику, отбывает во Флодиру, где обычно проводит выходные. Зачастую его сопровождают члены кабинета.
 
ПолитикаМарк РубиоСШАрешениеконфликтУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала