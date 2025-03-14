https://1prime.ru/20250314/ukraina-855804725.html

Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине

Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ

Рубио рассказал, когда США выработают решение по Украине

Президент США Дональд Трамп определит следующие шаги Вашингтона в вопросе украинского урегулирования в выходные, получив от побывавшего в Москве спецпосланника... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T19:43+0300

2025-03-14T19:43+0300

2025-03-14T19:43+0300

политика

марк рубио

сша

решение

конфликт

украина

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп определит следующие шаги Вашингтона в вопросе украинского урегулирования в выходные, получив от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа подробную информацию о контактах с руководством РФ, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Он (Уиткофф - ред.) возвращается, скоро он вернется, надеюсь, мы в эти выходные изучим позицию России ближе, и президент (Трамп - ред.) затем определит следующие шаги", - сказал Рубио на пресс-конференции в Канаде. Трансляцию вели американские телеканалы. Рубио назвал состоявшуюся в Москве встречу Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным продуктивной и позитивной. Трамп вечером в пятницу, согласно опубликованному ранее графику, отбывает во Флодиру, где обычно проводит выходные. Зачастую его сопровождают члены кабинета.

https://1prime.ru/20250312/sanktsii-855708833.html

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марк рубио, сша, решение, конфликт, украина