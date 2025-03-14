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"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз
"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз
Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Такое заявление сделала вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Ее... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:10+0300
2025-03-14T23:10+0300
политика
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евросоюз
мнение
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Такое заявление сделала вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Ее высказывание передает журнал Forbes.При этом украинский вице-премьер назвала два факта, которые, по ее мнению, указывают на серьезность намерений ЕС в отношении Украины. Первый из названных Стефанишиной фактов - то обстоятельство, что в настоящий момент Евросоюз формирует бюджет на 2026-2033 годы уже с учетом членства Украины. Второй факт - активные попытки Венгрия по блокировке включения Украины в следующий бюджет альянса.По утверждению вице-премьера, Украина "во многих секторах уже интегрирована в Европейский союз".
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украина, евросоюз, мнение
Политика, УКРАИНА, Евросоюз, мнение
23:10 14.03.2025
 
"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз

Вице-премьер Украины Стефанишина: Украина вступит в Европейский союз в 2030 году

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Такое заявление сделала вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Ее высказывание передает журнал Forbes.
При этом украинский вице-премьер назвала два факта, которые, по ее мнению, указывают на серьезность намерений ЕС в отношении Украины.
Первый из названных Стефанишиной фактов - то обстоятельство, что в настоящий момент Евросоюз формирует бюджет на 2026-2033 годы уже с учетом членства Украины. Второй факт - активные попытки Венгрия по блокировке включения Украины в следующий бюджет альянса.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
На экстренном саммите Евросоюза проигнорировали Украину, сообщила Politico
7 марта, 18:17
По утверждению вице-премьера, Украина "во многих секторах уже интегрирована в Европейский союз".
 
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