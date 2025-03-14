https://1prime.ru/20250314/ukraina-855808495.html

"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз

"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Уже интегрирована". На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз

Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Такое заявление сделала вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Ее... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T23:10+0300

2025-03-14T23:10+0300

2025-03-14T23:10+0300

политика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Такое заявление сделала вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Ее высказывание передает журнал Forbes.При этом украинский вице-премьер назвала два факта, которые, по ее мнению, указывают на серьезность намерений ЕС в отношении Украины. Первый из названных Стефанишиной фактов - то обстоятельство, что в настоящий момент Евросоюз формирует бюджет на 2026-2033 годы уже с учетом членства Украины. Второй факт - активные попытки Венгрия по блокировке включения Украины в следующий бюджет альянса.По утверждению вице-премьера, Украина "во многих секторах уже интегрирована в Европейский союз".

https://1prime.ru/20250307/evrosoyuz-855578242.html

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украина, евросоюз, мнение