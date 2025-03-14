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Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи

Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи - 14.03.2025, ПРАЙМ

Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи

Немецкая энергетическая компания Uniper выплатила властям Германии 2,6 миллиарда евро, компенсируя государству выплаченную ей финансовую помощь, сообщается в... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:36+0300

2025-03-14T12:36+0300

2025-03-14T12:36+0300

экономика

германия

газ

uniper

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper выплатила властям Германии 2,6 миллиарда евро, компенсируя государству выплаченную ей финансовую помощь, сообщается в пресс-релизе компании. Отмечается, что в соответствии с решением Еврокомиссии о предоставлении помощи от 20 декабря 2022 года Uniper имел обязательства по выплате денежных средств государству. "В консолидированной финансовой отчетности за 2024 год сумма этих обязательств по погашению задолженности перед Федеративной Республикой Германия составила около 2,6 миллиарда евро, которые были полностью оплачены 11 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе Uniper. В конце сентября Uniper выплатила властям Германии 530 миллионов евро "компенсационных выплат" в рамках претензий к "Газпром экспорту". Ранее компания в рамках стабилизационных мер взяла на себя обязательство перед Германией передать ей компенсационные выплаты за вычетом судебных издержек и налогов за сокращение поставок газа. Uniper 12 июня сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательно и окончательно, информировала Uniper. "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это полностью прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030 годов. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

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германия, газ, uniper