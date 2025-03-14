Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250314/uniper-855788373.html
Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи
Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи - 14.03.2025, ПРАЙМ
Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи
Немецкая энергетическая компания Uniper выплатила властям Германии 2,6 миллиарда евро, компенсируя государству выплаченную ей финансовую помощь, сообщается в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:36+0300
2025-03-14T12:36+0300
экономика
германия
газ
uniper
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper выплатила властям Германии 2,6 миллиарда евро, компенсируя государству выплаченную ей финансовую помощь, сообщается в пресс-релизе компании. Отмечается, что в соответствии с решением Еврокомиссии о предоставлении помощи от 20 декабря 2022 года Uniper имел обязательства по выплате денежных средств государству. "В консолидированной финансовой отчетности за 2024 год сумма этих обязательств по погашению задолженности перед Федеративной Республикой Германия составила около 2,6 миллиарда евро, которые были полностью оплачены 11 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе Uniper. В конце сентября Uniper выплатила властям Германии 530 миллионов евро "компенсационных выплат" в рамках претензий к "Газпром экспорту". Ранее компания в рамках стабилизационных мер взяла на себя обязательство перед Германией передать ей компенсационные выплаты за вычетом судебных издержек и налогов за сокращение поставок газа. Uniper 12 июня сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательно и окончательно, информировала Uniper. "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это полностью прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030 годов. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
https://1prime.ru/20250225/uniper-855230519.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, газ, uniper
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Газ, Uniper
12:36 14.03.2025
 
Uniper вернула властям Германии несколько миллиардов евро госпомощи

Uniper вернула властям Германии госпомощь в размере 2,6 миллиарда евро

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper выплатила властям Германии 2,6 миллиарда евро, компенсируя государству выплаченную ей финансовую помощь, сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что в соответствии с решением Еврокомиссии о предоставлении помощи от 20 декабря 2022 года Uniper имел обязательства по выплате денежных средств государству.
"В консолидированной финансовой отчетности за 2024 год сумма этих обязательств по погашению задолженности перед Федеративной Республикой Германия составила около 2,6 миллиарда евро, которые были полностью оплачены 11 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе Uniper.
В конце сентября Uniper выплатила властям Германии 530 миллионов евро "компенсационных выплат" в рамках претензий к "Газпром экспорту".
Ранее компания в рамках стабилизационных мер взяла на себя обязательство перед Германией передать ей компенсационные выплаты за вычетом судебных издержек и налогов за сокращение поставок газа.
Uniper 12 июня сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом". Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательно и окончательно, информировала Uniper.
"Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа это полностью прекратилось. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030 годов.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
У стенда компании Uniper - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Uniper исчерпала возможности оспорить решение суда о недопоставках газа
25 февраля, 11:17
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯГазUniper
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала