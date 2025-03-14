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В итоговом коммюнике саммита G7 нет упоминания о санкциях против России
В итоговом коммюнике саммита G7 нет упоминания о санкциях против России - 14.03.2025, ПРАЙМ
В итоговом коммюнике саммита G7 нет упоминания о санкциях против России
Проект итогового коммюнике саммита министров иностранных дел "Большой семерки" не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, передает... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T05:33+0300
2025-03-14T05:33+0300
2025-03-14T05:33+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Проект итогового коммюнике саммита министров иностранных дел "Большой семерки" не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, передает агентство Рейтер, в распоряжение которого попал текст документа.
Саммит глав МИД стран G7 проходит в четверг на зимнем курорте Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек.
"В проекте, который значительно короче ноябрьского заявления, приветствуются усилия США (на переговорах - ред.) в Джидде и приверженность Украины немедленному прекращению огня. В нем содержится призыв к России "безоговорочно" следовать ему", - сообщает агентство.
Рейтер при этом подчеркивает, что в полученном им тексте коммюнике "нет упоминаний возможных новых санкций против России".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин в среду заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД
В итоговом коммюнике саммита G7 нет упоминания о санкциях против России
Reuters: в итоговом коммюнике саммита G7 нет упоминания о новых санкциях против России
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Проект итогового коммюнике саммита министров иностранных дел "Большой семерки" не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, передает агентство Рейтер, в распоряжение которого попал текст документа.
Саммит глав МИД стран G7 проходит в четверг на зимнем курорте Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек.
"В проекте, который значительно короче ноябрьского заявления, приветствуются усилия США (на переговорах - ред.) в Джидде и приверженность Украины немедленному прекращению огня. В нем содержится призыв к России "безоговорочно" следовать ему", - сообщает агентство.
Рейтер при этом подчеркивает, что в полученном им тексте коммюнике "нет упоминаний возможных новых санкций против России".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин в среду заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.