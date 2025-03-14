https://1prime.ru/20250314/ushakov-855806207.html
Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США
Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США - 14.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США
Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов, заявил журналистам помощник... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:15+0300
2025-03-14T21:15+0300
2025-03-14T21:15+0300
политика
юрий ушаков
диалог
россия
сша
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", - сказал он.
https://1prime.ru/20250313/ushakov-855766330.html
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юрий ушаков, диалог, россия, сша
Политика, Юрий Ушаков, диалог, РОССИЯ, США
Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США
Ушаков: диалог России и США налажен и регулярно осуществляется по ряду каналов