https://1prime.ru/20250314/ushakov-855806207.html

Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США

Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США - 14.03.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, как осуществляются контакты России и США

Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов, заявил журналистам помощник... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T21:15+0300

2025-03-14T21:15+0300

2025-03-14T21:15+0300

политика

юрий ушаков

диалог

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", - сказал он.

https://1prime.ru/20250313/ushakov-855766330.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юрий ушаков, диалог, россия, сша