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FT: в ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса из-за позиции по России

FT: в ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса из-за позиции по России - 14.03.2025, ПРАЙМ

FT: в ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса из-за позиции по России

Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:41+0300

2025-03-14T11:41+0300

2025-03-14T11:42+0300

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венгрия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ, сообщает британская газета Financial Times. Издание Euractiv со ссылкой на дипломатов ранее сообщало, что Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ. Речь идет о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС. "Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры (в соответствии со - ред.) статьей 7 (Договора о ЕС - ред.), крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага", - говорится в публикации издания. Как утверждает Financial Times, вероятность лишения Венгрии права голоса во многом возрастет в том случае, если Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против России. Ранее Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества.

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венгрия, ес, financial times