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Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс
Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс - 14.03.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс
США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T03:08+0300
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2025-03-14T03:08+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос о том, предстоит ли Соединенным Штатам рецессия, Вэнс заявил, что американская экономика сильна, а цель президента Дональда Трампа - сделать ее еще сильнее.
"Никогда нельзя предсказать будущее. Но основа экономики сейчас достаточно сильна", - сказал Вэнс.
Он отметил, что одновременно необходимо "много вещей".
"Мы должны снизить инфляцию, обеспечить социальные услуги и работу армии, а также заставить бизнес больше инвестировать не за рубеж, не в китайских работников, а в США. Рим не за один день строился", - сказал Вэнс.
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мировая экономика, сша, вашингтон, рим, джей ди вэнс, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Рим, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Fox News
Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс
Вице-президент Вэнс: США предстоит сменить курс после 40 лет ошибочной политики
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос о том, предстоит ли Соединенным Штатам рецессия, Вэнс заявил, что американская экономика сильна, а цель президента Дональда Трампа - сделать ее еще сильнее.
"Никогда нельзя предсказать будущее. Но основа экономики сейчас достаточно сильна", - сказал Вэнс.
Он отметил, что одновременно необходимо "много вещей".
"Мы должны снизить инфляцию, обеспечить социальные услуги и работу армии, а также заставить бизнес больше инвестировать не за рубеж, не в китайских работников, а в США. Рим не за один день строился", - сказал Вэнс.