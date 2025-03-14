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Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс
Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс - 14.03.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс
США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T03:08+0300
2025-03-14T03:08+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
рим
джей ди вэнс
дональд трамп
fox news
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. На вопрос о том, предстоит ли Соединенным Штатам рецессия, Вэнс заявил, что американская экономика сильна, а цель президента Дональда Трампа - сделать ее еще сильнее. "Никогда нельзя предсказать будущее. Но основа экономики сейчас достаточно сильна", - сказал Вэнс. Он отметил, что одновременно необходимо "много вещей". "Мы должны снизить инфляцию, обеспечить социальные услуги и работу армии, а также заставить бизнес больше инвестировать не за рубеж, не в китайских работников, а в США. Рим не за один день строился", - сказал Вэнс.
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мировая экономика, сша, вашингтон, рим, джей ди вэнс, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Рим, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Fox News
03:08 14.03.2025
 
Вице-президент США заявил, что США предстоит сменить курс

Вице-президент Вэнс: США предстоит сменить курс после 40 лет ошибочной политики

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. США предстоит сменить экономический курс после 40 лет ошибочной политики, в рамках которой американских работников игнорировали, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которые продавали американских работников и разрушали экономическую силу США", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос о том, предстоит ли Соединенным Штатам рецессия, Вэнс заявил, что американская экономика сильна, а цель президента Дональда Трампа - сделать ее еще сильнее.
"Никогда нельзя предсказать будущее. Но основа экономики сейчас достаточно сильна", - сказал Вэнс.
Он отметил, что одновременно необходимо "много вещей".
"Мы должны снизить инфляцию, обеспечить социальные услуги и работу армии, а также заставить бизнес больше инвестировать не за рубеж, не в китайских работников, а в США. Рим не за один день строился", - сказал Вэнс.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНРимДжей Ди ВэнсДональд ТрампFox News
 
 
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