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Вкладчикам рассказали о страховке от потери процентов

Вкладчикам рассказали о страховке от потери процентов - 14.03.2025, ПРАЙМ

Вкладчикам рассказали о страховке от потери процентов

Страховка от потери процентов по вкладу актуальна при нынешних высоких ставках, но когда они снизятся, станет невыгодной, рассказала агентству “Прайм” профессор | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T02:02+0300

2025-03-14T02:02+0300

2025-03-14T02:02+0300

банковский вклад

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Страховка от потери процентов по вкладу актуальна при нынешних высоких ставках, но когда они снизятся, станет невыгодной, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.В условиях высокой ключевой ставки банковские депозиты стали весьма привлекательны для граждан. Однако условия наиболее доходных вкладов чаще всего исключают возможность снятия с них средств до окончания срока договора. При досрочном же закрытии такого вклада банки выплачивают доход по ставке 0,01% годовых.Вклады, допускающие возможность снятия средств со счета в любое время, обычно привлекаются банками под существенно более низкий процент.Таким образом, невозможность свободно распоряжаться своим капиталом зачастую заставляет граждан хранить деньги "под подушкой", опасаясь, что непредвиденные обстоятельства потребуют досрочного закрытия вклада и приведут к потере дохода. Вкладчик должен делать выбор между доходностью и ликвидностью своих вложений.Между тем, иногда в жизни возникают обстоятельства, требующие немедленного снятия средств со вклада. В этой ситуации банки активно запускают страховки от потери процентов при досрочном закрытии вклада.“Страховой продукт, ориентированный на защиту доходов вкладчиков при досрочном расторжении договора вклада, конструируется на основе страхования финансовых рисков. К данной категории относятся страхование на случай потери работы, страхование туристов от невыезда (неполучения визы) и прочие”, - объяснила эксперт.Продукт может стать весьма востребованным среди граждан, открывших вклады в банках. Страховой тариф в пределах 2% от максимальной суммы возмещения убытков представляется незначительным на фоне 20-22% ставки по депозитам, но при ставке в 6-8% уплата премии уже существенно снижает доход вкладчика. Поэтому новый продукт может не иметь длительной популярности среди клиентов банков. Как только процентные ставки по депозитам начнут снижаться, интерес к продукту пропадёт.Что касается страховщиков, то новый страховой продукт может отчасти компенсировать их потери, обусловленные сокращением объема ипотечного кредитования и, как следствие, договоров страхования финансовых рисков, сопровождающих ипотечные кредиты. Например, страхование на случай потери работы обычно входит в комплексное ипотечное страхование.

https://1prime.ru/20250305/stavki-855504636.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковский вклад, ставки по вкладам, финансы, банки