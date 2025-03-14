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В Курской области нашли двух убитых в лоб солдат ВСУ

В Курской области нашли двух убитых в лоб солдат ВСУ - 14.03.2025, ПРАЙМ

В Курской области нашли двух убитых в лоб солдат ВСУ

КУРСКАЯ ОБЛ., 14 мар - РИА Новости. Застреленных в лоб солдат ВСУ обнаружили бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" в Ивашкинском лесу... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T03:32+0300

2025-03-14T03:32+0300

2025-03-14T03:32+0300

общество

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КУРСКАЯ ОБЛ., 14 мар - РИА Новости. Застреленных в лоб солдат ВСУ обнаружили бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" в Ивашкинском лесу Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Тарик". "Двигались мы полностью через Ивашкинский лес… Очень много убитых… В лоб выстрелы были. Не из автомата. Видно то, что вход (пулевое отверстие – ред.) не автоматный, именно пистолетный вход. Скорее всего, кто не хотел воевать... По дороге в Ивашкинском лесу мы двоих таких нашли", - рассказал собеседник агентства. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф