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Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области
Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области
ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T06:16+0300
2025-03-14T06:16+0300
общество
россия
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валерий герасимов
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всу
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат". Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. "Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов - ред.). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много", - рассказал "Гостуха", демонстрируя элементы кассетных боеприпасов. Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских бойцов в Курской области. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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общество , россия, рф, киев, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, всу, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Апти Алаудинов, ВСУ, ВС РФ
06:16 14.03.2025
 
Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области

Боец "Гостуха": ВСУ забрасывают освобожденные Курские районы кассетными боеприпасами

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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат".
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области.
"Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов - ред.). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много", - рассказал "Гостуха", демонстрируя элементы кассетных боеприпасов.
Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских бойцов в Курской области.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
 
ОбществоРОССИЯРФКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинАпти АлаудиновВСУВС РФ
 
 
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