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Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области

Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ

Боец рассказал, как ВСУ забрасывают освобожденные районы Курской области

ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T06:16+0300

2025-03-14T06:16+0300

2025-03-14T06:16+0300

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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат". Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. "Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов - ред.). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много", - рассказал "Гостуха", демонстрируя элементы кассетных боеприпасов. Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских бойцов в Курской области. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

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общество , россия, рф, киев, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, всу, вс рф