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В Госдуме предложат выплату для домохозяек
В Госдуме предложат выплату для домохозяек - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложат выплату для домохозяек
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты гражданам, занятым ведением домашнего... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:21+0300
2025-03-14T10:21+0300
2025-03-14T10:46+0300
общество
госдума
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты гражданам, занятым ведением домашнего хозяйства, в размере прожиточного минимума. Проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Согласно пояснительной записке к законопроекту, размер ежемесячной выплаты для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, будет соответствовать величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в конкретном субъекте Российской Федерации.Учитывая текущую миграционную политику, законопроект предусматривает ограничение для граждан, недавно получивших российское гражданство: они смогут претендовать на выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключены граждане, использующие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".Выплата будет назначаться не всем, а только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. При определении права на выплату будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы и нетрудоспособных родителей.Уточняется, что ежемесячная выплата будет назначаться на срок в шесть месяцев, после чего граждане смогут повторно подать заявление на её получение.Согласно документу, целью законопроекта является улучшение демографической ситуации в России, повышение уровня доходов семей и укрепление их роли в обществе.
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общество , госдума
В Госдуме предложат выплату для домохозяек
В Госдуму внесут проект о выплате в размере прожиточного минимума домохозяйкам
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты гражданам, занятым ведением домашнего хозяйства, в размере прожиточного минимума. Проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, размер ежемесячной выплаты для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, будет соответствовать величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в конкретном субъекте Российской Федерации.
Учитывая текущую миграционную политику, законопроект предусматривает ограничение для граждан, недавно получивших российское гражданство: они смогут претендовать на выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключены граждане, использующие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".
Выплата будет назначаться не всем, а только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. При определении права на выплату будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы и нетрудоспособных родителей.
Уточняется, что ежемесячная выплата будет назначаться на срок в шесть месяцев, после чего граждане смогут повторно подать заявление на её получение.
Согласно документу, целью законопроекта является улучшение демографической ситуации в России, повышение уровня доходов семей и укрепление их роли в обществе.
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