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ЦБ 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем
ЦБ 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем
Банк России 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:19+0300
2025-03-14T10:19+0300
2025-03-14T10:19+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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рынки, финансы
Банк России, Рынки, Финансы
ЦБ 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем
ЦБ 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России 13 марта не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже