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Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту - 14.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к росту

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы перешел к росту после снижения на открытии, следует из данных торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-14T12:05+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы перешел к росту после снижения на открытии, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск рос на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,86 рубля. На старте торгов китайская валюта снижалась на 3 копейки. "Новости геополитики вносят весомую лепту в движение курса рубля. Однако фундаментальные факторы - а это, прежде всего, ожидания снижения валютной выручки России из-за удешевления нефти и рост импорта - говорят в пользу слабой и плавной девальвации отечественной валюты. По-прежнему сильной поддержкой по паре юань-рубль выступает район 11,6-11,7 рубля", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". На следующей неделе валютная секция вступит в очередной налоговый период, что может постепенно укрепить рубль по образцу таких фаз в январе и феврале 2025 года, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.

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