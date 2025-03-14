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Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области
Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о выполнении задач в Курской области. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T22:46+0300
2025-03-14T22:46+0300
политика
мария захарова
владимир зеленский
всу
курская область
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о выполнении задач в Курской области. "То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" - написала она в Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщило, что Зеленский поблагодарил украинских военных за операцию в Курской области, заявив, что "она свою задачу выполнила". Издание написало, что Зеленский дал понять, что курская операция подходит к концу. Сообщение появилось на фоне призыва президента США Дональда Трампа к руководству РФ пощадить украинских военных. Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
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мария захарова, владимир зеленский, всу, курская область
Политика, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ВСУ, Курская область
22:46 14.03.2025
 
Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области

Захарова ответила на заявление Зеленского о выполнении задач в Курской области

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о выполнении задач в Курской области.
"То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" - написала она в Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщило, что Зеленский поблагодарил украинских военных за операцию в Курской области, заявив, что "она свою задачу выполнила". Издание написало, что Зеленский дал понять, что курская операция подходит к концу.
Сообщение появилось на фоне призыва президента США Дональда Трампа к руководству РФ пощадить украинских военных.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Захарова назвала воровством попытки присвоить российские активы в ЕС
13 марта, 13:19
Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
 
ПолитикаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВСУКурская область
 
 
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