https://1prime.ru/20250314/zakharova-855807999.html

Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области

Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на слова Зеленского о Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о выполнении задач в Курской области. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T22:46+0300

2025-03-14T22:46+0300

2025-03-14T22:46+0300

политика

мария захарова

владимир зеленский

всу

курская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о выполнении задач в Курской области. "То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" - написала она в Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщило, что Зеленский поблагодарил украинских военных за операцию в Курской области, заявив, что "она свою задачу выполнила". Издание написало, что Зеленский дал понять, что курская операция подходит к концу. Сообщение появилось на фоне призыва президента США Дональда Трампа к руководству РФ пощадить украинских военных. Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение.

https://1prime.ru/20250313/aktivy-855746303.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, владимир зеленский, всу, курская область