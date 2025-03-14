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Замглав МИД РФ, КНР и Ирана обсудят сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС
Замглав МИД РФ, КНР и Ирана обсудят сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС - 14.03.2025, ПРАЙМ
Замглав МИД РФ, КНР и Ирана обсудят сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС
Заместители министров иностранных дел России, Китая и Ирана в пятницу проведут в Пекине переговоры по иранской ядерной проблеме, а также обсудят сотрудничество... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T00:22+0300
2025-03-14T00:22+0300
2025-03-14T00:22+0300
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ПЕКИН, 14 мар - ПРАЙМ. Заместители министров иностранных дел России, Китая и Ирана в пятницу проведут в Пекине переговоры по иранской ядерной проблеме, а также обсудят сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС.
Встреча состоится в пятницу в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина, Россию будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Китай и Иран - замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД ИРИ Казем Гариб-Абади.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сообщила, что "стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес".
"Пекинская встреча является самым новым дипломатическим усилием Китая, направленным на укрепление взаимодействия и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров", - указала Мао Нин.
Дипломат отметила, что Китай всегда выступал за надлежащее решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами, поддержание международного механизма ядерного нераспространения и содействие миру и стабильности на Ближнем Востоке.
"В нынешней ситуации мы считаем, что все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность для того, чтобы избежать эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы", - добавила она.
В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран, Россия и Китай помимо иранского ядерного досье обсудят сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС.
"В ходе переговоров, которые запланированы в рамках постоянных консультаций Ирана с различными странами, также будут обсуждаться и другие вопросы, представляющие интерес для трех стран, включая региональные и международные вопросы, а также направления сотрудничества в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Багаи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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Мировая экономика, Энергетика, Экономика, КИТАЙ, ИРАН, Пекин, Сергей Рябков, Дональд Трамп, МИД, ШОС, МИД КНР
Замглав МИД РФ, КНР и Ирана обсудят сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС
Заместители глав МИД России, Китая и Ирана обсудят сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС
ПЕКИН, 14 мар - ПРАЙМ. Заместители министров иностранных дел России, Китая и Ирана в пятницу проведут в Пекине переговоры по иранской ядерной проблеме, а также обсудят сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС.
Встреча состоится в пятницу в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина, Россию будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Китай и Иран - замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД ИРИ Казем Гариб-Абади.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сообщила, что "стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес".
"Пекинская встреча является самым новым дипломатическим усилием Китая, направленным на укрепление взаимодействия и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров", - указала Мао Нин.
Дипломат отметила, что Китай всегда выступал за надлежащее решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами, поддержание международного механизма ядерного нераспространения и содействие миру и стабильности на Ближнем Востоке.
"В нынешней ситуации мы считаем, что все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность для того, чтобы избежать эскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы", - добавила она.
В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран, Россия и Китай помимо иранского ядерного досье обсудят сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС.
"В ходе переговоров, которые запланированы в рамках постоянных консультаций Ирана с различными странами, также будут обсуждаться и другие вопросы, представляющие интерес для трех стран, включая региональные и международные вопросы, а также направления сотрудничества в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Багаи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.