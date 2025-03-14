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Зарплаты бюджетников увеличат на 13,2%

Зарплаты бюджетников увеличат на 13,2% - 14.03.2025, ПРАЙМ

Зарплаты бюджетников увеличат на 13,2%

Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T02:32+0300

2025-03-14T02:32+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Заработные платы педагогов, врачей, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа. Первый предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных ведомств", - сказала Голубева. Она отметила, что второй этап пройдет с 1 октября текущего года. Повышение применяется к выплатам, которые сотрудник стабильно получает - окладу и регулярным премиям. Индексация зарплат работников госорганов и муниципальных учреждений проходит по правилам, установленным трудовым законодательством или другими регулирующими документами. Остальные работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями, которые прописаны в коллективных договорах или локальных нормативных актах, объяснила эксперт.

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