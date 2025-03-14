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"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского
"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:23+0300
2025-03-14T12:24+0300
политика
общество
украина
владимир зеленский
рада
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон.
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общество , украина, владимир зеленский, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
12:23 14.03.2025 (обновлено: 12:24 14.03.2025)
 
"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского

Дубинский: Ермак начал "сливать" Зеленского, не способного вести переговоры

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон.
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