https://1prime.ru/20250314/zelenskiy-855787660.html

"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского

"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Уже очевидно". В Раде назвали главного конкурента Зеленского

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:23+0300

2025-03-14T12:23+0300

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политика

общество

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон.

https://1prime.ru/20250313/zelenskiy-855758365.html

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общество , украина, владимир зеленский, рада