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В России вырос ввод жилья
В России вырос ввод жилья - 14.03.2025, ПРАЙМ
В России вырос ввод жилья
Ввод жилья в России в январе-феврале 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 21,4 миллиона квадратных метров,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T19:03+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-феврале 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 21,4 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в феврале в стране сдали 10,4 миллиона квадратных метров, что на 23% больше, чем в феврале 2024 года, указывается в материалах ведомства. Как указывается в них, из общего объема введенного за два месяца жилья населением было построено 16,8 миллиона квадратных метров – на 12% больше показателя января-февраля прошлого года. Согласно данным Росстата, среди регионов по вводу жилья в январе-феврале лидируют Московская область (2,7 миллиона квадратных метров, +47% год к году), Краснодарский край (1,4 миллиона квадратных метров, +64%), Татарстан (1,1 миллиона квадратных метров, -11%), Ленинградская область (936 тысяч квадратных метров, +9%) и Москва (925 тысяч квадратных метров, +60%). В Санкт-Петербург за два месяца сдали 588 тысяч квадратных метров - на 26% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ввод жилья в России сократился в 2024 году, по данным Росстата, на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров.
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росстат, ввод жилья, рост
Экономика, Росстат, ввод жилья, рост
В России вырос ввод жилья
Росстат: ввод жилья в России за два месяца вырос на 4%
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-феврале 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 21,4 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в феврале в стране сдали 10,4 миллиона квадратных метров, что на 23% больше, чем в феврале 2024 года, указывается в материалах ведомства.
Как указывается в них, из общего объема введенного за два месяца жилья населением было построено 16,8 миллиона квадратных метров – на 12% больше показателя января-февраля прошлого года.
Согласно данным Росстата, среди регионов по вводу жилья в январе-феврале лидируют Московская область (2,7 миллиона квадратных метров, +47% год к году), Краснодарский край (1,4 миллиона квадратных метров, +64%), Татарстан (1,1 миллиона квадратных метров, -11%), Ленинградская область (936 тысяч квадратных метров, +9%) и Москва (925 тысяч квадратных метров, +60%).
Продажи жилья иностранцам в Турции достигли минимума
В Санкт-Петербург за два месяца сдали 588 тысяч квадратных метров - на 26% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ввод жилья в России сократился в 2024 году, по данным Росстата, на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров.