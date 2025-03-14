https://1prime.ru/20250314/zhile-855803798.html

В России вырос ввод жилья

В России вырос ввод жилья - 14.03.2025, ПРАЙМ

В России вырос ввод жилья

Ввод жилья в России в январе-феврале 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 21,4 миллиона квадратных метров,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T19:03+0300

2025-03-14T19:03+0300

2025-03-14T19:03+0300

экономика

росстат

ввод жилья

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-феврале 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 21,4 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в феврале в стране сдали 10,4 миллиона квадратных метров, что на 23% больше, чем в феврале 2024 года, указывается в материалах ведомства. Как указывается в них, из общего объема введенного за два месяца жилья населением было построено 16,8 миллиона квадратных метров – на 12% больше показателя января-февраля прошлого года. Согласно данным Росстата, среди регионов по вводу жилья в январе-феврале лидируют Московская область (2,7 миллиона квадратных метров, +47% год к году), Краснодарский край (1,4 миллиона квадратных метров, +64%), Татарстан (1,1 миллиона квадратных метров, -11%), Ленинградская область (936 тысяч квадратных метров, +9%) и Москва (925 тысяч квадратных метров, +60%). В Санкт-Петербург за два месяца сдали 588 тысяч квадратных метров - на 26% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ввод жилья в России сократился в 2024 году, по данным Росстата, на 2% - до 107,8 миллиона квадратных метров.

https://1prime.ru/20250313/turtsiya-855741043.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, ввод жилья, рост