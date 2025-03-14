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Житель Курской области рассказал о заботе о девяти пожилых женщинах

Житель Курской области рассказал о заботе о девяти пожилых женщинах - 14.03.2025, ПРАЙМ

Житель Курской области рассказал о заботе о девяти пожилых женщинах

Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что он и его жена заботились о девяти пожилых женщинах в... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T07:37+0300

2025-03-14T07:37+0300

2025-03-14T07:37+0300

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области Виктор Клюев рассказал РИА Новости, что он и его жена заботились о девяти пожилых женщинах в условиях оккупации ВСУ, кроме того, его супруге не раз приходилось рисковать жизнью. "Мы же собирали вот бабушек, у нас их было девять в нашей хате. У меня жена бегала и под обстрелами вытаскивала. Вот эту бабушку она вытащила через 15 дней. Она не могла даже ходить. С соседнего дома... Она там жила и пряталась, и боялась выйти", - вспоминает Виктор. Сама бабушка, которую удалось спасти, добавила, что она заболела и пряталась в летней кухне. Супруга Виктора нашла ее и предложила помощь. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф