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Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей
Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей - 14.03.2025, ПРАЙМ
Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей
Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T03:50+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района.
"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сумской областной администрации в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Как уточнили в администрации, эвакуация коснется 543 местных жителей, в том числе и детей.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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общество , москва, рф, facebook
Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, Facebook
Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей
Власти Сумской области объявили об эвакуации жителей из восьми населенных пунктов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района.
"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сумской областной администрации в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Как уточнили в администрации, эвакуация коснется 543 местных жителей, в том числе и детей.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.