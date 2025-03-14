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Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей

Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей - 14.03.2025, ПРАЙМ

Из восьми населенных пунктов Сумского района эвакуируют жителей

Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T03:50+0300

2025-03-14T03:50+0300

2025-03-14T03:50+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района. "В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сумской областной администрации в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Как уточнили в администрации, эвакуация коснется 543 местных жителей, в том числе и детей. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

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