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Золото продолжает дорожать, устанавливая новый исторический максимум
Золото продолжает дорожать, устанавливая новый исторический максимум - 14.03.2025, ПРАЙМ
Золото продолжает дорожать, устанавливая новый исторический максимум
Стоимость золота утром растет четвертую сессию подряд, в ночь на пятницу впервые превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию и продолжает подниматься,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T08:52+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота утром растет четвертую сессию подряд, в ночь на пятницу впервые превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию и продолжает подниматься, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,69 доллара, или на 0,16%, до 2 995,99 доллара за тройскую унцию, а в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 3 005,72 доллара за унцию. По итогам трех предыдущих торговых сессий котировки драгоценного металла поднялись на 3,17%. Мартовский фьючерс на серебро на 8.27 мск дорожал на 0,57% - до 34,503 доллара за унцию. "Золото находится на длительном бычьем рынке и игнорирует возможные препятствия, связанные с ростом доходности гособлигаций США и краткосрочной фиксацией прибыли", - цитирует портал Marketwatch главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian). "Напротив, золото реагирует на опасения вокруг макроэкономических рисков, таких как снижение доверия потребителей, устойчивая инфляция, увеличение сокращений рабочих мест и геополитическая неопределенность в области импортных пошлин со стороны США", - добавил аналитик.
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рынки, торги
Золото продолжает дорожать, устанавливая новый исторический максимум
Стоимость золота утром растет и достигает нового исторического максимума $3000 за унцию
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота утром растет четвертую сессию подряд, в ночь на пятницу впервые превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию и продолжает подниматься, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,69 доллара, или на 0,16%, до 2 995,99 доллара за тройскую унцию, а в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 3 005,72 доллара за унцию. По итогам трех предыдущих торговых сессий котировки драгоценного металла поднялись на 3,17%.
Мартовский фьючерс на серебро на 8.27 мск дорожал на 0,57% - до 34,503 доллара за унцию.
"Золото находится на длительном бычьем рынке и игнорирует возможные препятствия, связанные с ростом доходности гособлигаций США и краткосрочной фиксацией прибыли", - цитирует портал Marketwatch главного операционного директора и соучредителя компании-дилера драгоценных металлов Allegiance Gold Алекса Эбкариана (Alex Ebkarian).
"Напротив, золото реагирует на опасения вокруг макроэкономических рисков, таких как снижение доверия потребителей, устойчивая инфляция, увеличение сокращений рабочих мест и геополитическая неопределенность в области импортных пошлин со стороны США", - добавил аналитик.
Золотая империя. Россия на пути к мировому лидерству в добыче