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Цена на золото завершает в плюсе вторую неделю подряд - 14.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250314/zoloto-855803650.html
Цена на золото завершает в плюсе вторую неделю подряд
Цена на золото завершает в плюсе вторую неделю подряд - 14.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото завершает в плюсе вторую неделю подряд
Стоимость золота стабильна в пятницу вечером, готовится завершить в плюсе вторую подряд неделю, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-14T18:58+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в пятницу вечером, готовится завершить в плюсе вторую подряд неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на символические 0,41 доллара, или на 0,01%, до 2 992,71 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% - до 34,36 доллара за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 2,6%, а в ночь на пятницу показатель впервые в истории превысил отметку в 3 тысячи долларов за тройскую унцию. По итогам предыдущей недели драгоценный металл подорожал на 2,3%. "Золото - актив, способный сохранять стоимость при самых разных макроэкономических потрясениях… Мы видели, что на протяжении веков золото, несмотря на волатильность, всегда сохраняло доходность и покупательную способность", - цитирует агентство Блумберг со-портфельного менеджера First Eagle Investment Management LLC Томаса Керцоса (Thomas Kertsos). На следующей неделе внимание рынков будет приковано к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
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золото, цена, торги
Экономика, золото, цена, Торги
18:57 14.03.2025 (обновлено: 18:58 14.03.2025)
 
Цена на золото завершает в плюсе вторую неделю подряд

Цена на золото готовится завершить ростом вторую неделю подряд

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в пятницу вечером, готовится завершить в плюсе вторую подряд неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на символические 0,41 доллара, или на 0,01%, до 2 992,71 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% - до 34,36 доллара за унцию.
С понедельника стоимость золота выросла на 2,6%, а в ночь на пятницу показатель впервые в истории превысил отметку в 3 тысячи долларов за тройскую унцию. По итогам предыдущей недели драгоценный металл подорожал на 2,3%.
"Золото - актив, способный сохранять стоимость при самых разных макроэкономических потрясениях… Мы видели, что на протяжении веков золото, несмотря на волатильность, всегда сохраняло доходность и покупательную способность", - цитирует агентство Блумберг со-портфельного менеджера First Eagle Investment Management LLC Томаса Керцоса (Thomas Kertsos).
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Вчера, 18:21
На следующей неделе внимание рынков будет приковано к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. ФРС также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы.
 
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