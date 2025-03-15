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В Белграде задержали двух нарушителей порядка

В Белграде задержали двух нарушителей порядка - 15.03.2025, ПРАЙМ

В Белграде задержали двух нарушителей порядка

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом в субботу, задержаны два нарушителя... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T06:42+0300

2025-03-15T06:42+0300

2025-03-15T06:42+0300

общество

белград

сербия

сша

александр вучич

мвд

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БЕЛГРАД, 15 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом в субботу, задержаны два нарушителя порядка, заявило сербское МВД. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, а также других населенных пунктов. Они начали прибывать в столицу уже в пятницу, где их приветствовали единомышленники. "МВД сообщает, что в ходе вечернего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов (группа "Студенты 2.0" за возобновление учебы - ред.) в Пионерском парке. Задержаны два человека за нарушение общественного порядка, большое число тракторов в зоне Пионерского парка повреждено: пробиты колеса, перерезаны шланги, оторваны двери, разбиты кабины и стекла, а один трактор перевернут, и один вытолкнут на улицу", - сообщила пресс-служба МВД. В МВД уточнили, что более крупных инцидентов не было. Максимально толпа протестующих в ночь на субботу достигала на улицах Белграда 31 тысячи человек. добавили в пресс-службе. В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Согласно распространенному протестующими в соцсетях плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

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общество , белград, сербия, сша, александр вучич, мвд