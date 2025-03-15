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В Германии вышли на демонстрации более 80 тысяч работников промпредприятий - 15.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии вышли на демонстрации более 80 тысяч работников промпредприятий
В Германии вышли на демонстрации более 80 тысяч работников промпредприятий - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Германии вышли на демонстрации более 80 тысяч работников промпредприятий
Более 80 тысяч работников промышленных предприятий приняли участие в демонстрациях в пяти городах ФРГ, чтобы привлечь внимание политиков к состоянию немецкой... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T20:03+0300
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экономика
германия
промпредприятия
работники
демонстрация
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более 80 тысяч работников промышленных предприятий приняли участие в демонстрациях в пяти городах ФРГ, чтобы привлечь внимание политиков к состоянию немецкой промышленности, сообщает профсоюз IG Metall. "Около 81 тысячи рабочих откликнулись на призыв IG Metall к проведению общенациональной акции. Это была крупнейшая общественная акция профсоюза за последние десятилетия", - говорится в пресс-релизе на его сайте. Демонстрации прошли сразу в пяти городах Германии: Ганновере, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Кёльне и Штутгарте, сообщает IG Metall. Работники немецких промпредприятий обеспокоены сокращением рабочих мест и заработной платы, высокими ценами на электроэнергию и устареванием инфраструктуры. Они призвали новое правительство ФРГ, которое должно прийти к власти по итогам выборов, увеличить инвестиции в промышленность, развивать новые технологии и улучшать условия труда. Ранее газета Handelsblatt писала со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ernst &amp; Young, что оборот средних и крупных промышленных предприятий Германии в 2024 году снизился примерно на 4%. При этом кризис затронул в первую очередь автомобильную, металлическую и электротехническую промышленность. Немецкие предприятия вынуждены сокращать рабочие места и переносить производственные мощности за рубеж. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
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германия, промпредприятия, работники, демонстрация
Экономика, ГЕРМАНИЯ, промпредприятия, работники, демонстрация
20:03 15.03.2025 (обновлено: 20:04 15.03.2025)
 
В Германии вышли на демонстрации более 80 тысяч работников промпредприятий

IG Metall: более 80 тыс работников промпредприятий ФРГ вышли на демонстрации

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более 80 тысяч работников промышленных предприятий приняли участие в демонстрациях в пяти городах ФРГ, чтобы привлечь внимание политиков к состоянию немецкой промышленности, сообщает профсоюз IG Metall.
"Около 81 тысячи рабочих откликнулись на призыв IG Metall к проведению общенациональной акции. Это была крупнейшая общественная акция профсоюза за последние десятилетия", - говорится в пресс-релизе на его сайте.
Демонстрации прошли сразу в пяти городах Германии: Ганновере, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Кёльне и Штутгарте, сообщает IG Metall. Работники немецких промпредприятий обеспокоены сокращением рабочих мест и заработной платы, высокими ценами на электроэнергию и устареванием инфраструктуры. Они призвали новое правительство ФРГ, которое должно прийти к власти по итогам выборов, увеличить инвестиции в промышленность, развивать новые технологии и улучшать условия труда.
Ранее газета Handelsblatt писала со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ernst & Young, что оборот средних и крупных промышленных предприятий Германии в 2024 году снизился примерно на 4%. При этом кризис затронул в первую очередь автомобильную, металлическую и электротехническую промышленность. Немецкие предприятия вынуждены сокращать рабочие места и переносить производственные мощности за рубеж.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA
7 марта, 18:49
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯпромпредприятияработникидемонстрация
 
 
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