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Трампу удалось расколоть Демпартию США, пишет Washington Post

Трампу удалось расколоть Демпартию США, пишет Washington Post - 15.03.2025, ПРАЙМ

Трампу удалось расколоть Демпартию США, пишет Washington Post

Члены Демократической партии США оказались расколоты после того, как американский конгресс принял законопроект о финансировании работы правительства и лидер... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T18:14+0300

2025-03-15T18:14+0300

2025-03-15T18:15+0300

политика

демократическая партия сша

бюджет

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Члены Демократической партии США оказались расколоты после того, как американский конгресс принял законопроект о финансировании работы правительства и лидер партийного меньшинства в сенате Чак Шумер поддержал документ, вопреки обширной критике со стороны соратников, пишет газета Washington Post. В пятницу в сенате США прошло два голосования по законопроекту. В рамках первого голосования, которое являлось процедурным и было необходимо для вынесения документа на окончательное утверждение, 10 сенаторов-демократов проголосовали за законопроект после призыва Шумера. Без их голосов документ не был бы принят, а федеральное правительство под руководством президента Дональда Трампа могло уйти на шатдаун уже с субботы. "Решение поддержать законопроект Республиканской партии о финансировании оставило (Демократическую - прим. ред.) партию, которая все еще не оправилась от победы Дональда Трампа в 2024 году, еще более неуправляемой и разделенной", - говорится в статье. Как отмечает издание, демократы в палате представителей, которые голосовали против законопроекта до его вынесения в сенат, теперь "совершают нападки" на демократов в верхней палате конгресса и пребывают в "ярости". Шумер, как уточняется в публикации, взял на себя роль громоотвода, "поглощающего гнев партии, пока его ключевые союзники молча стоят в стороне". "Когда я принимал это решение, то знал, что получу массу критики со всех сторон. Давайте посмотрим правде в глаза, палата представителей была в гораздо более легкой позиции. Они могли проголосовать против, не прекращая работу правительства. В сенате мы не можем этого сделать", - цитирует газета объяснение Шумера. Однако его заявление не устроило однопартийцев, пишет издание, указывая на письмо с осуждением от более чем 60 членов Демпартии из палаты представителей в адрес Шумера. "За все время работы в сенате я не видел ничего подобного по отношению к какому-либо из лидеров с нашей стороны", - сообщил Washington Post высокопоставленный представитель демократов, комментируя уровень разочарования Шумером в рядах своей партии.

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демократическая партия сша, бюджет, конгресс сша