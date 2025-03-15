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В ГД предложили ввести прокат детских кресел в аэропортах и на ж/д вокзалах

В ГД предложили ввести прокат детских кресел в аэропортах и на ж/д вокзалах - 15.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести прокат детских кресел в аэропортах и на ж/д вокзалах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости предоставления арендных автомобильных детских кресел в аэропортах и... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T16:15+0300

2025-03-15T16:15+0300

2025-03-15T16:15+0300

бизнес

госдума

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости предоставления арендных автомобильных детских кресел в аэропортах и железнодорожных вокзалах. "В развитие моей идеи о том, что уж точно в аэропортах и на железнодорожных вокзалах должна быть возможность для семьи с ребенком или многодетной семьи, во-первых, быстро, а во-вторых, недорого доехать, мы сейчас делаем первый шаг… Мы поддерживаем предложение о том, чтобы можно было взять в аренду автомобильное кресло, а затем вернуть его обратно", - сказала она в рамках прямого эфира в своем Telegram-канале. Депутат Госдумы добавила, что если речь идет о многодетных семьях, то будет идти работа над тем, чтобы при аэропортах и железнодорожных вокзалах появились большие автомобили и мультивены. "Важно, чтобы поездка на мультевене не стоила дороже, чем на обычном такси", - добавила депутат Госдумы. По ее мнению, тогда в доступе у семей станет больше автомобилей. Буцкая считает, что в случае реализации данных предложений, путешествовать с детьми станет еще комфортнее, приятнее и не так дорого.

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бизнес, госдума