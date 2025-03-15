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Водитель BMW сбил пять человек в центре Москвы, сообщили в ГУ МВД

Водитель BMW сбил пять человек в центре Москвы, сообщили в ГУ МВД - 15.03.2025, ПРАЙМ

Водитель BMW сбил пять человек в центре Москвы, сообщили в ГУ МВД

Водитель BMW сбил 5 человек в центре Москвы, в том числе двоих несовершеннолетних, предварительно, водитель был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T21:45+0300

2025-03-15T21:45+0300

2025-03-15T21:48+0300

происшествия

москва

дтп

пострадавшие

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Водитель BMW сбил 5 человек в центре Москвы, в том числе двоих несовершеннолетних, предварительно, водитель был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице."Сегодня около 20.00 водитель автомобиля BMW, 1987 года рождения, двигаясь со стороны Павелецкого вокзала по улице Кожевническая в сторону Новоспасского Москва, в районе дома 4, допустил наезд на находящихся на тротуаре пешеходов и последующим наездом на мачту городского освещения. В результате дорожной аварии пострадали 6 человек: пять пешеходов (двое из которых несовершеннолетние) и пассажир автомашины", - сказали в ведомстве.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции с сотрудниками Госавтоинспекции."Предварительная проверка водителя на состояние опьянения с использованием алкотестера показала содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе", - добавили в пресс-службе."Он направлен на медицинское освидетельствование", - сообщили в ГУ МВД.Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, заключили в главке.

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москва, дтп, пострадавшие