https://1prime.ru/20250315/durov-855816744.html
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP - 15.03.2025, ПРАЙМ
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай, сообщает агентство AFP. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T16:47+0300
2025-03-15T16:47+0300
2025-03-15T17:03+0300
павел дуров
telegram
дубай
франция
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/05/828710535_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_166dbf6e0a386ac13c3371d7ce886a11.jpg
ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай, сообщает агентство AFP. "Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - передает агентство.Позже агентство уточнило, что Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель".По словам еще двух источников, Дуров вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже, передало AFP.
https://1prime.ru/20241020/durov-852284148.html
дубай
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/05/828710535_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_2ccca1002b221bdcd2636b11fd268a4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, telegram, дубай, франция, бизнес
Павел Дуров, Telegram, Дубай, ФРАНЦИЯ, Бизнес
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP
AFP: Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай по разрешению суда
ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай, сообщает агентство AFP.
"Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - передает агентство.
Позже агентство уточнило, что Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель".
По словам еще двух источников, Дуров вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже, передало AFP.
Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова