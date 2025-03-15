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Павел Дуров покинул Францию, передает AFP - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Павел Дуров покинул Францию, передает AFP
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP - 15.03.2025, ПРАЙМ
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай, сообщает агентство AFP. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T16:47+0300
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павел дуров
telegram
дубай
франция
бизнес
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ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай, сообщает агентство AFP. "Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - передает агентство.Позже агентство уточнило, что Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель".По словам еще двух источников, Дуров вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже, передало AFP.
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павел дуров, telegram, дубай, франция, бизнес
Павел Дуров, Telegram, Дубай, ФРАНЦИЯ, Бизнес
16:47 15.03.2025 (обновлено: 17:03 15.03.2025)
 
Павел Дуров покинул Францию, передает AFP

AFP: Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай по разрешению суда

© instagram#Павел Дуров
#Павел Дуров
© instagram
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ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай, сообщает агентство AFP.
"Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - передает агентство.
Позже агентство уточнило, что Дуров получил разрешение покинуть территорию Франции на "несколько недель".
По словам еще двух источников, Дуров вылетел этим утром из аэропорта Париж — Ле-Бурже, передало AFP.
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