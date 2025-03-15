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Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции

Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции - 15.03.2025, ПРАЙМ

Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции

Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции, сообщило министерство энергетики и горной добычи. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T04:57+0300

2025-03-15T04:57+0300

2025-03-15T04:57+0300

энергетика

мировая экономика

куба

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МЕХИКО, 15 мар - ПРАЙМ. Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции, сообщило министерство энергетики и горной добычи. "Около 20.15 (4.15 15 марта мск) отключение электроэнергии на подстанции Дьесмеро привело к существенной потере электроэнергии на западе Кубы, фактически выведя из строя национальную электрическую систему SEN. Ведутся работы по восстановлению", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х. Отключения электроэнергии не редкость на Кубе, правительство которой в условиях санкций испытывает сложности с поддержанием генерирующих мощностей, а также с топливом. В октябре выход из строя ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны, которое продлилось несколько дней.

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мировая экономика, куба