https://1prime.ru/20250315/evropa-855813062.html
"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ
"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ
В европейских странах, включая Германию, наблюдается формирование общественного мнения, напоминающее подготовку к войне, как это было перед Первой мировой... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T10:10+0300
2025-03-15T10:10+0300
2025-03-15T10:10+0300
политика
нато
германия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В европейских странах, включая Германию, наблюдается формирование общественного мнения, напоминающее подготовку к войне, как это было перед Первой мировой войной. Об этом заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, отметив отсутствие реальных оснований для опасений "российского нападения"."Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой - ред.). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать. В обычных продуктовых магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый костюм (химзащиты) купить. Даже бункер можно купить, чтобы разместить под домом и пережить ядерный взрыв", - рассказал собеседник. При этом Нимайер выразил уверенность в отсутствии предпосылок для войны с Россией и отсутствии признаков подготовки к "нападению". Он подчеркнул, что за последние 300 лет не было случаев российской агрессии в отношении европейских стран.. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, указав на отсутствие логики в подобных действиях. Он отметил, что западные политики используют образ мнимой российской угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, расширением инициатив альянса и наращиванием сил в Европе. Москва подчеркивает, что не представляет угрозы для других стран, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250315/evropa-855812217.html
германия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, германия, рф
Политика, НАТО, ГЕРМАНИЯ, РФ
"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ
Нимайер: людям в Европе "промывают мозги", готовя к войне с Россией
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В европейских странах, включая Германию, наблюдается формирование общественного мнения, напоминающее подготовку к войне, как это было перед Первой мировой войной. Об этом заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, отметив отсутствие реальных оснований для опасений "российского нападения".
"Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой - ред.). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать. В обычных продуктовых магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый костюм (химзащиты) купить. Даже бункер можно купить, чтобы разместить под домом и пережить ядерный взрыв", - рассказал собеседник.
При этом Нимайер выразил уверенность в отсутствии предпосылок для войны с Россией и отсутствии признаков подготовки к "нападению". Он подчеркнул, что за последние 300 лет не было случаев российской агрессии в отношении европейских стран..
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, указав на отсутствие логики в подобных действиях. Он отметил, что западные политики используют образ мнимой российской угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, расширением инициатив альянса и наращиванием сил в Европе. Москва подчеркивает, что не представляет угрозы для других стран, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы