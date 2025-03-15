https://1prime.ru/20250315/evropa-855813062.html

"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ

"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ - 15.03.2025, ПРАЙМ

"Промывка мозгов". В ФРГ рассказали, как готовят европейцев к войне с РФ

В европейских странах, включая Германию, наблюдается формирование общественного мнения, напоминающее подготовку к войне, как это было перед Первой мировой... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T10:10+0300

2025-03-15T10:10+0300

2025-03-15T10:10+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В европейских странах, включая Германию, наблюдается формирование общественного мнения, напоминающее подготовку к войне, как это было перед Первой мировой войной. Об этом заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, отметив отсутствие реальных оснований для опасений "российского нападения"."Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда (в Германии перед Первой мировой - ред.). Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать. В обычных продуктовых магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый костюм (химзащиты) купить. Даже бункер можно купить, чтобы разместить под домом и пережить ядерный взрыв", - рассказал собеседник. При этом Нимайер выразил уверенность в отсутствии предпосылок для войны с Россией и отсутствии признаков подготовки к "нападению". Он подчеркнул, что за последние 300 лет не было случаев российской агрессии в отношении европейских стран.. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, указав на отсутствие логики в подобных действиях. Он отметил, что западные политики используют образ мнимой российской угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, расширением инициатив альянса и наращиванием сил в Европе. Москва подчеркивает, что не представляет угрозы для других стран, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

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