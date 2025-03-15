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Ушаков напомнил слова Путина о "ласковых собачках" из Евросоюза
Ушаков напомнил слова Путина о "ласковых собачках" из Евросоюза - 15.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков напомнил слова Путина о "ласковых собачках" из Евросоюза
Европейские лидеры при президенте США Дональде Трампе ведут себя как ласковые собачки у ног хозяина, как и предрекал президент РФ Владимир Путин, сообщил... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T15:45+0300
2025-03-15T15:45+0300
2025-03-15T15:45+0300
политика
юрий ушаков
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры при президенте США Дональде Трампе ведут себя как ласковые собачки у ног хозяина, как и предрекал президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он напомнил о словах Путина про то, что Трамп с его характером быстро наведет порядок и европейские лидеры "встанут у ноги хозяина и будут нервно помахивать хвостиком". "Он (Путин - ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина, ну, примерно то, что вот сейчас происходит", - сказал Ушаков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Интервью было записано 13 марта.
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юрий ушаков, владимир путин, евросоюз
Политика, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Евросоюз
Ушаков напомнил слова Путина о "ласковых собачках" из Евросоюза
Ушаков: лидеры ЕС при Трампе ведут себя как ласковые собачки, как и говорил Путин
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры при президенте США Дональде Трампе ведут себя как ласковые собачки у ног хозяина, как и предрекал президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он напомнил о словах Путина про то, что Трамп с его характером быстро наведет порядок и европейские лидеры "встанут у ноги хозяина и будут нервно помахивать хвостиком".
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"Он (Путин - ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина, ну, примерно то, что вот сейчас происходит", - сказал Ушаков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Интервью было записано 13 марта.