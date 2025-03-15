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Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2025, ПРАЙМ
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область
ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T06:03+0300
2025-03-15T06:03+0300
общество
москва
белгородская область
всу
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания. В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля", - написал он в своем Telegram-канале. Также губернатор добавил, что частное домовладение и надворная постройка повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона. Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.
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общество , москва, белгородская область, всу
Общество , МОСКВА, Белгородская область, ВСУ
06:03 15.03.2025
 
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Валуйки, Муром Шебекинского округа и село Тишанка

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания. В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор добавил, что частное домовладение и надворная постройка повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона.
Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.
 
ОбществоМОСКВАБелгородская областьВСУ
 
 
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