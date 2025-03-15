https://1prime.ru/20250315/gladkov-855811123.html

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2025, ПРАЙМ

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал,... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T06:03+0300

2025-03-15T06:03+0300

2025-03-15T06:03+0300

общество

москва

белгородская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855811123.jpg?1742007803

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания. В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля", - написал он в своем Telegram-канале. Также губернатор добавил, что частное домовладение и надворная постройка повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона. Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

москва

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, белгородская область, всу