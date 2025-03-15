https://1prime.ru/20250315/gladkov-855811123.html
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2025, ПРАЙМ
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область
ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал,... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T06:03+0300
2025-03-15T06:03+0300
2025-03-15T06:03+0300
общество
москва
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855811123.jpg?1742007803
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания. В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор добавил, что частное домовладение и надворная постройка повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона.
Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.
москва
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, белгородская область, всу
Общество , МОСКВА, Белгородская область, ВСУ
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали Валуйки, Муром Шебекинского округа и село Тишанка
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания. В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор добавил, что частное домовладение и надворная постройка повреждены в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона.
Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.