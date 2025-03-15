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Исследование: строительство газовоза с нуля займет минимум шесть лет

Исследование: строительство газовоза с нуля займет минимум шесть лет - 15.03.2025, ПРАЙМ

Исследование: строительство газовоза с нуля займет минимум шесть лет

Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T04:05+0300

2025-03-15T04:05+0300

2025-03-15T04:05+0300

энергетика

экономика

дальний восток

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры, говорится в исследовании научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Срок реализации проекта строительства отечественного газовоза определяется периодом более чем шесть лет, которые уйдут на создание нового проекта газовоза (только проектирование - не менее двух лет), поиск основных подрядчиков, разработку системы хранения и транспортировки СПГ, проектирование и разработку двигателей и винто-рулевого комплекса и на собственно строительство судна", - говорится в исследовании "Вывоз стабилен, но пауза неизбежна". При этом отмечается, что для обеспечения технологического суверенитета "целый ряд компетенций придется нарабатывать с нуля". "В значительной степени это относится к арктическому крупнотоннажному судостроению - начиная от проектирования судов и криогенного оборудования до создания требуемых верфей", - отмечается в документе. Авторы исследования подчеркивают, что для реализации таких проектов, как "Арктик СПГ 2", и их круглогодичного функционирования необходимо решить вопрос с нехваткой газовозов ледового класса. Однако из-за санкционного давления России не приходится рассчитывать на кооперацию с другими странами. Решение проблемы с нехваткой газовозов поставит на паузу арктические СПГ-проекты, считают в научном совете. "На наш взгляд, возникающая пауза развития арктических проектов естественна и необходима, если мы подходим к решению задачи развития отечественной индустрии производства СПГ всерьез и надолго", - отмечается в сообщении. В России строительством газовозов занимается судоверфь "Звезда". Кроме того, банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Предполагается разместить площадку в бухте Промежуточная. По словам главы ВТБ Андрея Костина, объем инвестиций в строительство новой верфи оценивается в сумму не менее 5 миллиардов долларов.

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дальний восток, андрей костин, втб