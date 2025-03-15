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Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину
Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину - 15.03.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвуя в онлайн-встрече "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила отсутствие планов отправки вооруженных сил... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T15:56+0300
2025-03-15T15:56+0300
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РИМ, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвуя в онлайн-встрече "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила отсутствие планов отправки вооруженных сил на территорию Украины. Об этом заявила пресс-служба Совета министров страны."Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможной отправке наземных вооруженных сил не предусматривается", - сообщил правительственный Дворец Киджи. Ранее Мелони и другие итальянские представители неоднократно выражали несогласие с предложениями Франции и Великобритании о развертывании военных сил на Украине. Италия считает этот вопрос преждевременным, но готова к обсуждению в рамках инициатив ООН.2 марта в Лондоне состоялся неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности. После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о стремлении создать коалицию для защиты украинского соглашения и обеспечения мира. Агентство Bloomberg сообщило о планах Великобритании и Франции представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", готовую участвовать в размещении миротворцев и обеспечении гарантий безопасности на Украине.
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Политика, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ООН, Bloomberg, совет министров
Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину
Премьер-министр Мелони: Италия не будет принимать участие в отправке военных на Украину
РИМ, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвуя в онлайн-встрече "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила отсутствие планов отправки вооруженных сил на территорию Украины. Об этом заявила пресс-служба Совета министров страны.
"Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможной отправке наземных вооруженных сил не предусматривается", - сообщил правительственный Дворец Киджи.
Ранее Мелони и другие итальянские представители неоднократно выражали несогласие с предложениями Франции и Великобритании о развертывании военных сил на Украине. Италия считает этот вопрос преждевременным, но готова к обсуждению в рамках инициатив ООН.
2 марта в Лондоне состоялся неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности. После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о стремлении создать коалицию для защиты украинского соглашения и обеспечения мира. Агентство Bloomberg сообщило о планах Великобритании и Франции представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", готовую участвовать в размещении миротворцев и обеспечении гарантий безопасности на Украине.
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