https://1prime.ru/20250315/italiya-855816320.html

Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину

Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину - 15.03.2025, ПРАЙМ

Премьер-министр Италии сделала заявление об отправке миротворцев на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвуя в онлайн-встрече "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила отсутствие планов отправки вооруженных сил... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T15:56+0300

2025-03-15T15:56+0300

2025-03-15T15:57+0300

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РИМ, 15 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвуя в онлайн-встрече "коалиции желающих" по поддержке Киева, подтвердила отсутствие планов отправки вооруженных сил на территорию Украины. Об этом заявила пресс-служба Совета министров страны."Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможной отправке наземных вооруженных сил не предусматривается", - сообщил правительственный Дворец Киджи. Ранее Мелони и другие итальянские представители неоднократно выражали несогласие с предложениями Франции и Великобритании о развертывании военных сил на Украине. Италия считает этот вопрос преждевременным, но готова к обсуждению в рамках инициатив ООН.2 марта в Лондоне состоялся неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности. После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о стремлении создать коалицию для защиты украинского соглашения и обеспечения мира. Агентство Bloomberg сообщило о планах Великобритании и Франции представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", готовую участвовать в размещении миротворцев и обеспечении гарантий безопасности на Украине.

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италия, украина, оон, bloomberg, совет министров