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"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу
Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T17:44+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом на враждебный курс Соединенных Штатов, который взял президент страны Дональд Трамп, объявивший о планах сделать Канаду 51-м штатом США и установивший 25%-е пошлины на многие виды канадской продукции. Об этом рассказывает ТВ-канал CBC, ссылаясь на данные главы Минобороны Канады Билла Блэйра.Говоря об F-35, он, как передает телеканал, отметил, что этот истребитель считался необходимым для канадской армии, и вдруг задался вопросом: "Нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35?"Затем министр признался, что премьер-министр Канады попросил его "проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые (готовы предоставить. — прим. ред.) возможности для сборки самолетов в Канаде".По данным телеканала, в Канаде уже призывают к разрыву контракта с Соединенными Штатами на закупку указанных истребителей. Канадцы уже оплатили заказ на 16 самолетов, которые США должны поставить в 2026 году. По словам Блэйра, страна может принять эти истребители, но в будущем будет ориентироваться на европейские самолеты.В частности, министр указал на истребитель Saab Gripen шведского производства, отметив, что Швеция готова организовать сборку и обслуживание своих истребителей в Канаде, в то время как F-35 производится и обслуживается исключительно на территории США.
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Политика, F-35 Lightning II, США, ЕВРОПА
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу
CBC: Канада начала поиск альтернативы американским истребителям F-35
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом на враждебный курс Соединенных Штатов, который взял президент страны Дональд Трамп, объявивший о планах сделать Канаду 51-м штатом США и установивший 25%-е пошлины на многие виды канадской продукции. Об этом рассказывает ТВ-канал CBC
, ссылаясь на данные главы Минобороны Канады Билла Блэйра.
Говоря об F-35, он, как передает телеканал, отметил, что этот истребитель считался необходимым для канадской армии, и вдруг задался вопросом: "Нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35?"
Затем министр признался, что премьер-министр Канады попросил его "проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые (готовы предоставить. — прим. ред.) возможности для сборки самолетов в Канаде".
По данным телеканала, в Канаде уже призывают к разрыву контракта с Соединенными Штатами на закупку указанных истребителей. Канадцы уже оплатили заказ на 16 самолетов, которые США должны поставить в 2026 году. По словам Блэйра, страна может принять эти истребители, но в будущем будет ориентироваться на европейские самолеты.
F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой
В частности, министр указал на истребитель Saab Gripen шведского производства, отметив, что Швеция готова организовать сборку и обслуживание своих истребителей в Канаде, в то время как F-35 производится и обслуживается исключительно на территории США.