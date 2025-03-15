https://1prime.ru/20250315/kanada-855817250.html

"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу

"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу - 15.03.2025, ПРАЙМ

"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу

Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T17:44+0300

2025-03-15T17:44+0300

2025-03-15T17:45+0300

политика

f-35 lightning ii

сша

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/76881/57/768815722_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_03a3a27fc35223c17fd3475351cbdadc.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом на враждебный курс Соединенных Штатов, который взял президент страны Дональд Трамп, объявивший о планах сделать Канаду 51-м штатом США и установивший 25%-е пошлины на многие виды канадской продукции. Об этом рассказывает ТВ-канал CBC, ссылаясь на данные главы Минобороны Канады Билла Блэйра.Говоря об F-35, он, как передает телеканал, отметил, что этот истребитель считался необходимым для канадской армии, и вдруг задался вопросом: "Нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35?"Затем министр признался, что премьер-министр Канады попросил его "проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые (готовы предоставить. — прим. ред.) возможности для сборки самолетов в Канаде".По данным телеканала, в Канаде уже призывают к разрыву контракта с Соединенными Штатами на закупку указанных истребителей. Канадцы уже оплатили заказ на 16 самолетов, которые США должны поставить в 2026 году. По словам Блэйра, страна может принять эти истребители, но в будущем будет ориентироваться на европейские самолеты.В частности, министр указал на истребитель Saab Gripen шведского производства, отметив, что Швеция готова организовать сборку и обслуживание своих истребителей в Канаде, в то время как F-35 производится и обслуживается исключительно на территории США.

https://1prime.ru/20250315/su-35-855815699.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-35 lightning ii, сша, европа