Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250315/kanada-855817250.html
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу
Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T17:44+0300
2025-03-15T17:45+0300
политика
f-35 lightning ii
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76881/57/768815722_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_03a3a27fc35223c17fd3475351cbdadc.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом на враждебный курс Соединенных Штатов, который взял президент страны Дональд Трамп, объявивший о планах сделать Канаду 51-м штатом США и установивший 25%-е пошлины на многие виды канадской продукции. Об этом рассказывает ТВ-канал CBC, ссылаясь на данные главы Минобороны Канады Билла Блэйра.Говоря об F-35, он, как передает телеканал, отметил, что этот истребитель считался необходимым для канадской армии, и вдруг задался вопросом: "Нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35?"Затем министр признался, что премьер-министр Канады попросил его "проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые (готовы предоставить. — прим. ред.) возможности для сборки самолетов в Канаде".По данным телеканала, в Канаде уже призывают к разрыву контракта с Соединенными Штатами на закупку указанных истребителей. Канадцы уже оплатили заказ на 16 самолетов, которые США должны поставить в 2026 году. По словам Блэйра, страна может принять эти истребители, но в будущем будет ориентироваться на европейские самолеты.В частности, министр указал на истребитель Saab Gripen шведского производства, отметив, что Швеция готова организовать сборку и обслуживание своих истребителей в Канаде, в то время как F-35 производится и обслуживается исключительно на территории США.
https://1prime.ru/20250315/su-35-855815699.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76881/57/768815722_92:0:1409:988_1920x0_80_0_0_22d9fa5ce51be7c0b10e50e644eb9a30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
f-35 lightning ii, сша, европа
Политика, F-35 Lightning II, США, ЕВРОПА
17:44 15.03.2025 (обновлено: 17:45 15.03.2025)
 
"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу

CBC: Канада начала поиск альтернативы американским истребителям F-35

© fotolia.com / surangawКанадский флаг.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© fotolia.com / surangaw
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Канадские власти начали поиск альтернативы американскому истребителю пятого поколения F-35 и объявили о планах закупать европейские самолеты. Это стало ответом на враждебный курс Соединенных Штатов, который взял президент страны Дональд Трамп, объявивший о планах сделать Канаду 51-м штатом США и установивший 25%-е пошлины на многие виды канадской продукции. Об этом рассказывает ТВ-канал CBC, ссылаясь на данные главы Минобороны Канады Билла Блэйра.
Говоря об F-35, он, как передает телеканал, отметил, что этот истребитель считался необходимым для канадской армии, и вдруг задался вопросом: "Нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35?"
Затем министр признался, что премьер-министр Канады попросил его "проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые (готовы предоставить. — прим. ред.) возможности для сборки самолетов в Канаде".
По данным телеканала, в Канаде уже призывают к разрыву контракта с Соединенными Штатами на закупку указанных истребителей. Канадцы уже оплатили заказ на 16 самолетов, которые США должны поставить в 2026 году. По словам Блэйра, страна может принять эти истребители, но в будущем будет ориентироваться на европейские самолеты.
Истребитель Су-35С - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
F-35 против Су-35. Натовцы "организовали" воздушный бой
15:19
В частности, министр указал на истребитель Saab Gripen шведского производства, отметив, что Швеция готова организовать сборку и обслуживание своих истребителей в Канаде, в то время как F-35 производится и обслуживается исключительно на территории США.
 
ПолитикаF-35 Lightning IIСШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала