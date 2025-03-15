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Каракас хочет поднять уровень отношений с Россией - 15.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Каракас хочет поднять уровень отношений с Россией
Каракас хочет поднять уровень отношений с Россией - 15.03.2025, ПРАЙМ
Каракас хочет поднять уровень отношений с Россией
Венесуэла и Россия активно сотрудничают в последние годы в области культуры, однако Каракас хотел бы поднять уровень отношений и считает возможным приоритетным... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T03:35+0300
2025-03-15T03:35+0300
бизнес
экономика
россия
венесуэла
вашингтон
москва
владимир путин
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КАРАКАС, 15 мар - ПРАЙМ. Венесуэла и Россия активно сотрудничают в последние годы в области культуры, однако Каракас хотел бы поднять уровень отношений и считает возможным приоритетным направлением совместное кинопроизводство, заявил в интервью РИА Новости министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас. "У нас тесные отношения культурного обмена с Россией - были инициативы по продвижению и распространению русской культуры в Венесуэле и инициативы по продвижению и распространению венесуэльской культуры в России, но мы не удовлетворены. Мы хотим поднять уровень наших отношений до того же уровня, что и в других областях", - заявил Вильегас в интервью по случаю 80-летия отношений двух стран. По мнению Вильегаса, культурные связи являются мостом для более тесных отношений между странами, поэтому правительство Венесуэлы хотело бы двигаться вперед в области совместного аудиовизуального производства. "Если вы спросите меня, в какой области мы должны отдать приоритет сотрудничеству между Россией и Венесуэлой, я без сомнений отвечу, что это совместное кинопроизводство, это наше стремление на ближайшую перспективу", - пояснил министр. Венесуэла, по словам собеседника агентства, обладает "скромным, но солидным" опытом в аудиовизуальном производстве и располагает "армией обученных людей, прекрасными пейзажами, уникальными условиями для съемок российской или российско-венесуэльской продукции". Сами же венесуэльцы "осознают ценность российского кино и его влияние на мировой кинематограф" и хотят вместе работать в этой области. Венесуэла и Россия празднуют 14 марта 80-летие установления дипломатических отношений. Связи двух стран в эпоху холодной войны были ограничены влиянием Вашингтона на Каракас, однако революция и приход к власти президента Уго Чавеса в 1999 году позволили начать новую главу в этих отношениях. Чавес стал первым венесуэльским лидером, который посетил Россию с официальным визитом. Встреча с Владимиром Путиным в Москве в 2001 году заложила основу для стратегического партнерства между Венесуэлой и РФ, особенно в сферах военно-технического сотрудничества, энергетики и экономики.
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бизнес, россия, венесуэла, вашингтон, москва, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Владимир Путин
03:35 15.03.2025
 
Каракас хочет поднять уровень отношений с Россией

Министр культуры Венесуэлы Вильегас: Каракас хочет поднять уровень отношений с Россией

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КАРАКАС, 15 мар - ПРАЙМ. Венесуэла и Россия активно сотрудничают в последние годы в области культуры, однако Каракас хотел бы поднять уровень отношений и считает возможным приоритетным направлением совместное кинопроизводство, заявил в интервью РИА Новости министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас.
"У нас тесные отношения культурного обмена с Россией - были инициативы по продвижению и распространению русской культуры в Венесуэле и инициативы по продвижению и распространению венесуэльской культуры в России, но мы не удовлетворены. Мы хотим поднять уровень наших отношений до того же уровня, что и в других областях", - заявил Вильегас в интервью по случаю 80-летия отношений двух стран.
По мнению Вильегаса, культурные связи являются мостом для более тесных отношений между странами, поэтому правительство Венесуэлы хотело бы двигаться вперед в области совместного аудиовизуального производства.
"Если вы спросите меня, в какой области мы должны отдать приоритет сотрудничеству между Россией и Венесуэлой, я без сомнений отвечу, что это совместное кинопроизводство, это наше стремление на ближайшую перспективу", - пояснил министр.
Венесуэла, по словам собеседника агентства, обладает "скромным, но солидным" опытом в аудиовизуальном производстве и располагает "армией обученных людей, прекрасными пейзажами, уникальными условиями для съемок российской или российско-венесуэльской продукции". Сами же венесуэльцы "осознают ценность российского кино и его влияние на мировой кинематограф" и хотят вместе работать в этой области.
Венесуэла и Россия празднуют 14 марта 80-летие установления дипломатических отношений. Связи двух стран в эпоху холодной войны были ограничены влиянием Вашингтона на Каракас, однако революция и приход к власти президента Уго Чавеса в 1999 году позволили начать новую главу в этих отношениях. Чавес стал первым венесуэльским лидером, который посетил Россию с официальным визитом. Встреча с Владимиром Путиным в Москве в 2001 году заложила основу для стратегического партнерства между Венесуэлой и РФ, особенно в сферах военно-технического сотрудничества, энергетики и экономики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОНМОСКВАВладимир Путин
 
 
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