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Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс

Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс - 15.03.2025, ПРАЙМ

Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T08:53+0300

2025-03-15T08:53+0300

2025-03-15T08:53+0300

технологии

илон маск

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. "Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находится Optimus", - написал Маск в соцсети X. По его словам, если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми. "Если эти высадки (на Марс - ред.) пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год - более вероятная дата (для успешной высадки - ред.)", - добавил предприниматель. В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года. В сентябре прошлого года Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

https://1prime.ru/20250312/mask-855693351.html

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технологии, илон маск