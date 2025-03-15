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Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс
Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс - 15.03.2025, ПРАЙМ
Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс
Американский предприниматель Илон Маск объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T08:53+0300
2025-03-15T08:53+0300
2025-03-15T08:53+0300
технологии
илон маск
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. "Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находится Optimus", - написал Маск в соцсети X. По его словам, если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми. "Если эти высадки (на Марс - ред.) пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год - более вероятная дата (для успешной высадки - ред.)", - добавил предприниматель. В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года. В сентябре прошлого года Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
https://1prime.ru/20250312/mask-855693351.html
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технологии, илон маск
Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс
Маск: космический корабль с роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года.
"Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находится Optimus", - написал Маск в соцсети X.
По его словам, если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года могут быть отправлены космические корабли с людьми.
"Если эти высадки (на Марс - ред.) пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год - более вероятная дата (для успешной высадки - ред.)", - добавил предприниматель.
В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.
В сентябре прошлого года Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, иначе в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
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