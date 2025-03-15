https://1prime.ru/20250315/kosmos-855812918.html

Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс

Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс - 15.03.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением организовать совместную... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T09:51+0300

2025-03-15T09:51+0300

2025-03-15T09:52+0300

кирилл дмитриев

рфпи

сша

илон маск

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением организовать совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году."В 2025 году - пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США - ред.) "Союз" - "Апполон". Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", - написал глава РФПИ в социальной сети X. Предложение Дмитриева последовало в ответ на заявление Маска о планах отправить космический корабль с роботом Optimus на Марс в конце 2026 года, а затем, при успешных испытаниях, отправить пилотируемые корабли не позднее 2029 года.

https://1prime.ru/20250315/kosmos-855812343.html

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кирилл дмитриев, рфпи, сша, илон маск