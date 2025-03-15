https://1prime.ru/20250315/kosmos-855812918.html
Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс
Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс - 15.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением организовать совместную... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T09:51+0300
2025-03-15T09:51+0300
2025-03-15T09:52+0300
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением организовать совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году."В 2025 году - пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США - ред.) "Союз" - "Апполон". Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", - написал глава РФПИ в социальной сети X. Предложение Дмитриева последовало в ответ на заявление Маска о планах отправить космический корабль с роботом Optimus на Марс в конце 2026 года, а затем, при успешных испытаниях, отправить пилотируемые корабли не позднее 2029 года.
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кирилл дмитриев, рфпи, сша, илон маск
Кирилл Дмитриев, РФПИ, США, Илон Маск
Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс
Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию на Марс в 2029 году
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением организовать совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году.
"В 2025 году - пятидесятая годовщина первого международного полета в космос (в рамках миссии СССР и США - ред.) "Союз" - "Апполон". Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", - написал глава РФПИ в социальной сети X.
Предложение Дмитриева последовало в ответ на заявление Маска о планах отправить космический корабль с роботом Optimus на Марс в конце 2026 года, а затем, при успешных испытаниях, отправить пилотируемые корабли не позднее 2029 года.
Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс